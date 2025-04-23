"Мавп'ятник" або "народна стаття". Як у Росії вербують контрактників на війну в Україні

Поліція може пресувати рядових росіян скільки завгодно

Повідомлення ЗМІ про різке зростання числа контрактників у РФ, які розраховують на щедрі державні виплати на тлі розмов про зупинення бойових дій в Україні, далекі від реалій. Воювати росіяни будуть примусово, а не за власним бажанням.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів прес-секретар проєкту "Идите лесом" Іван Чувіляєв. Він пояснив, що насправді відбувається у Росії.

Більше читайте у публікації: "Для закінчення війни потрібні дві умови". Як екс-дружина Путіна заробляє на жебраках росіян і змушує їх тікати з фронту».

— Статистика радше вказує на те, що просто силовики активізувалися і стали, мабуть, значно активніше примушувати до підписання контрактів тих, хто сидить у колоніях та СІЗО. Плюс боржники, люди з умовними строками… Класичний контингент тих, кого традиційно найпростіше заманити на контракт. Просто змусити його підписати, — каже опозиціонер.

За його словами, насамперед це стосується осіб, у кого не сплачені кредити або є борги за аліментами.

— І поліція чудово може пресувати скільки завгодно. І ми бачимо це навіть за статистикою регіонів. Москва, де в принципі багато людей, поліція завжди активна і завжди рада чергового громадянина, котрий зловив гаву, потягнути в "мавп'ятник" (тобто спецприймач або ізолятор тимчасового тримання. – Ред.) і там почати пресувати. Регіони, де великі колонії: Південний Урал, Східний Сибір. Там і просто велика кількість мешканців, кого можна зупинити на вулиці, а наступного дня людина прокидається зі звинуваченням за 228-ю наркотичною статтею, так званою "народною статтею", — пояснив процес вербування в армію Іван Чувіляєв.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як ситуація на фронті впливає на "псів Путіна".