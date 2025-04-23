Чи дійсно Трамп заграє з Росією: експосол пояснив, як формується позиція президента США

У формуванні позиції лідера США не все так просто

Особисте ставлення Дональда Трампа до Володимира Путіна не завжди автоматично перетворюється на державну політику США. Вплив на рішення американського президента можуть мати як внутрішньополітичний тиск, так і зовнішні обставини.

Про це заявив Валерій Чалий, колишній посол України в США, в інтерв’ю OBOZ.UA. Він нагадав, що після публічної принизливої зустрічі Трампа з Путіним у Гельсінкі у 2018 році, коли російський диктатор демонстрував домінантну поведінку, всього через два тижні американський президент змінив свою позицію та вже не називав колегу з РФ "другом".

Зокрема, тоді він скасував наступну зустріч з Путіним та підтримав Кримську декларацію, яка закріплює невизнання анексії пів острова. До того ж саме тоді Трамп дав згоду на надання Україні летальної зброї.

За словами Чалого, друга адміністрація Трампа відрізняється від традиційного американського зовнішньополітичного курсу, і цей розворот вже зафіксовано в документах. Він наголосив, що на відміну від США, де Трамп одночасно має контроль над Білим домом і парламентом, в Україні цей порядок встановився ще у 2019 році – але також за підтримки значної частини населення.

Чалий підкреслив, що ключову роль у формуванні позиції Трампа щодо взаємодії з Росією можуть відігравати люди з його оточення, які вміють правильно подати інформацію. Якщо йому демонструють, що певна дія ставить його у вигідне політичне світло, він здатен змінити свою позицію – і саме цей чинник варто враховувати в роботі з новою адміністрацією США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що мирні переговори, заплановані у Лондоні на 23 квітня, були скасовані. Рішення ухвалено після того, як Україна передала європейським партнерам документ із позицією про недопустимість обговорення територіальних питань до повного та безумовного припинення вогню.