Наймолодший син Трампа здивував зовнішнім виглядом: його новий стиль викликає багато питань (фото)
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Замість звичної укладки в хлопця помітили природне, трохи розпатлане волосся
Беррон Трамп, наймолодший син президента США Дональда Трампа, здивував громадськість новим, більш невимушеним стилем. Замість звичного образу майбутнього бізнесмена в строгому костюмі та з акуратно зачесаним назад волоссям, юнак з'явився на публіці у зручному повсякденному одязі.
Як повідомляє "DailyMail", хлопця помітили у вівторок, 22 квітня, коли він виходив із кампусу Нью-Йоркського університету.
Беррон був одягнений у білу поло-сорочку, штани кольору хакі та класичний ремінь, а на плечах — рюкзак.
Водночас замість звичної укладки — природне, трохи розпатлане волосся без засобів для укладання.
Його стиль виглядав легким, практичним і наближеним до звичайного студентського життя. Цей образ контрастує з офіційними виходами, до яких звикли бачити сина президента США. Водночас охоронець, який його супроводжував, нагадував про особливий статус хлопця. Новий стиль Беррона сприймається як прагнення до незалежності, простоти й комфорту.
До слова, Беррон — це єдиний спільний син Дональда й Меланії Трамп. Народився він 20 березня 2006 року — через рік після весілля пари. Хлопець має ще чотирьох братів і сестер.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що коли наймолодшому сину президента США виповнилося 18, він уперше взяв участь в американських виборах — ймовірно, підтримавши свого батька. Проте на знаковому виступі Дональда Трампа в Конгресі 4 березня, який побив рекорди за переглядами, Беррон не з’явився — і на це була вагома причина.