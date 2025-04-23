Мисливець на мільярдерів упіймав Суркіса в Монако: відео завірусилося в мережі

Сім’ю Суркісів частенько помічають у Монако

Папараці зняли президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса у Монако. До речі, нещодавно там побували донька Суркіса Яна зі своїм чоловіком, футболістом Біло-Синіх Крістіаном Біловаром.

Відео з Ігорем Суркісом опубліковано у TikTok pistons_brothers. Цей обліковий запис публікує кадри про життя багатих людей в Монако та їх суперкари.

"Прикритий мільярдер у Монако", — йдеться у підпису під відео.

У мережі впізнали президента "Динамо" та активно коментують кадри з ним. Також користувачі обговорювали останні єврокубкові провали Біло-Синіх. Один із користувачів припустив, що Суркіс приїхав до Монако відпочити у казино. Додамо, що у серпні 2022 року "Українська правда" повідомляла, що президента "Динамо" регулярно помічали в місцевому казино.

Нагадаємо, київське "Динамо" лідирує в Українській прем’єр-лізі за 5 турів до закінчення першості. В останній грі кияни розгромили "Оболонь" з рахунком 3:0. Крім того, Біло-Сині пробилися до півфіналу Кубка України з футболу. А от у єврокубках "динамівці" провалилися, завершивши євросезон на третьому місці з кінця в основному етапі Ліги Європи.