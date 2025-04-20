"Полісся" — "Шахтар": букмекери виступили проти статистики у півфіналі Кубка України

Фахівці віддають перевагу "Шахтарю", попри постійні невдачі Гірників у матчі проти "Полісся"

У середу, 23 квітня, у Кубку України прогримлять матчі 1/2 фіналу сезону 2024/25. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Полісся" — "Шахтар".

На думку букмекерів, Гірники є беззаперечними фаворитами зустрічі, попри те, що проведуть гру в гостях. Про це повідомляє Favbet.

На вихід донеччан у фінал турніру аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,27. Подібний успіх "Полісся" менш ймовірний — коефіцієнт 2,91. До речі, Вовки – дуже незручний суперник для "Шахтаря". Донецький клуб жодного разу не вигравав "Полісся" в офіційних матчах (4 поразки та 1 нічия).

Прогноз букмекерів на матч Кубка України "Полісся" — "Шахтар":

Favbet: (перемога "Полісся" 4,50 — нічия 3,95 — перемога "Шахтаря" 1,72)

Гра "Полісся" — "Шахтар" відбудеться у Житомирі. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися матч в Україні.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка України є "Шахтар". До речі, Гірники пробилися в 1/2 КУ-2025 насилу, мінімально обігравши "Олександрію" (1:0). В іншому півфіналі зіграють "Динамо" та "Буковина". Перед цією грою спалахнув скандал, адже першоліговій команді заборонили грати вдома.