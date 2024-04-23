Перемога "Динамо" на тлі скандалу, лідерство "Шахтаря": огляд туру УПЛ

Столична команда здобула впевнену перемогу, незважаючи на чутки про гру з "Мінаєм"

У понеділок, 22 квітня, завершився 25-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги. Перемоги здобули "Шахтар", "Динамо" та "Кривбас", а ось "Дніпро-1" та "Рух", зіграли внічию, дозволивши лідерам збільшити відрив.

Перемога у цьому турі гарантувала донецькому "Шахтарю" участь у єврокубках у новому сезоні – 2024/25. У свою чергу, "Динамо" проводило матч на тлі скандалу з підкупом гравців "Минаю", які, нібито, могли спеціально програти перенесений матч столичній команді за винагороду, але відмовилися це робити.

Відлуння попереднього матчу

Київське "Динамо" минулого тижня провело два матчі. І до недільної гри з житомирським "Поліссям" команда підходила на тлі скандалу довкола попереднього матчу. У середу, 17 квітня, відбувся перенесений матч 16-го туру Української Прем’єр-ліги, в якому зіграли "Минай" та "Динамо". Це протистояння мало відбутися ще у грудні, на Закарпатті. Але тоді, на 2-й хвилині матчу, почалася повітряна тривога, яка тривала кілька годин, а на стадіоні в Минаї немає штучного освітлення. І матч довелося перенести на іншу дату. За взаємною домовленістю команд гра пройшла у Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського та київський клуб здобув перемогу з рахунком 3:1.

А вже після гри вибухнув новий скандал. Ні, на арені в Києві все гаразд з освітленням та іншим, але… Спочатку повідомлялося, що до двох футболістів "Миная" Дмитра Немчанінова та Євгена Скіби звернулися з пропозицією програти гру "Динамо". Нібито пропонували по 5 тисяч доларів. Наголошувалося, що підкупити гравців закарпатського клубу намагався друг екс-нападника "Динамо" Артема Мілевського Сергій Третьяк, але футболісти "Минаю" відмовилися.

А потім з’явилася інформація, що підкупити гравців "Минаю" пробувала інша людина. Журналіст Володимир Звєрєв повідомив, що гравцям пропонували не лише забезпечити перемогу "Динамо", а допомогти киянам виграти з форою -2.5 (перемога більш ніж у три голи). Окрім Немчанінова та Скиби намагалися підкупити ще одного гравця закарпатського клубу, але він, як і його партнери, відмовився.

Керівництво "Миная" провело роз’яснювальну бесіду з кожним футболістом команди та звернулося до Будинку футболу з проханням розібратися у ситуації. Примітно, що скандал виник на тлі чуток про те, що "Шахтар" стимулює гравців команд-суперниць "Динамо" боротися за очки у матчі зі столичною командою.

Ну і ще такий нюанс – скандал спалахнув в суботу, 20 квітня, за добу до наступного матчу "Динамо" у Прем’єр-лізі. Наче хтось старанно намагався спантеличити гравців "Динамо", внести нервозність у гру. До того ж, "Динамо" мало грати не з кимось, а з житомирським "Поліссям", командою, яка в осінній частині чемпіонату поперемінно лідирувала в турнірній таблиці в дуеті з "Кривбасом".

Впевнена перемога над колишнім лідером таблиці

Проте, кияни зібралися, продемонстрували футбол хорошої якості та обіграли з великим рахунком колись грізного суперника. Заради справедливості, варто відзначити що "Полісся" навесні демонструє вже зовсім інший футбол, на порядок нижчої якості, ніж восени, опинившись на 6-му місці у турнірній таблиці.

Після приблизно рівного початку гри кияни перехопили ініціативу і вже на 32-й хвилині відкрили рахунок – точний удар завдав Владислав Ванат. А у другому таймі Микола Шапаренко (51-а хвилина) та Віталій Буяльський (77) довели справу до розгрому – 3:0. Варто зазначити, що з 63-ї хвилини гості грали у меншості. З поля був вилучений гравець "Полісся" Василь Кравець, який протягом двох хвилин примудрився заробити жовту та червону картки.

Огляд гри "Динамо" — "Полісся"

Коментуючи гру головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський зазначив: "Я завжди хочу, щоб мої гравці максимально виконували наші домовленості, щоб вони тактично правильно перебудовувалися, технічно правильно виконували дії. Це такий процес, який просто не може бути абсолютно досконалим. Завжди є моменти, які можна покращувати. Але сьогодні нам дуже багато вдавалося, і я дякую хлопцям за їхнє ставлення, мотивацію, дисципліну, яку вони протягом всієї гри демонстрували. Я подякував гравцям за цю гру".

Вольова перемога "Шахтаря"

А от донецький "Шахтар" у матчі з луганською "Зорею" здобув 11-у перемогу поспіль у чемпіонаті України та продовжує серію успішних виступів. У грі з бронзовим призером попереднього чемпіонату сезону-2022/23 донеччани після "сухого" першого тайму опинилися в ролі наздоганяючих на 50-й хвилині матчу. Гравець "Зорі" Денис Антюх відкрив рахунок.

Проте команда продемонструвала, що зараз перебуває у чудовій формі і переривати переможну серію не збирається. Тренерський штаб "гірників" відреагував на пропущений гол замінами, випустивши спочатку Кевіна та Сікана, а в середині тайму — Марлона Гомеса, Егіналду та Педріньйо. І саме заміни Маріно Пушича повністю перевернули гру. Марлон Гомес із подачі Бондаренка направив м’яч трохи вище воріт, а потім після навісу Азарова головою пробив на кілька сантиметрів над поперечиною. Зрештою, на 72-й хвилині рахунок став рівним: Кевін виконав навіс з лівого флангу на дальній кут, а Егіналду завдав точний удар головою — 1:1. У заключному відрізку гри "помаранчево-чорним" довелося долати максимально насичені захисні редути суперника, але вирвати перемогу вони змогли. На 88-й хвилині Кевін знову чудово навісив зі своєї позиції, і цього разу вже Данило Сікан із меж воротарського майданчику переправив м’яч у сітку – 2:1.

Огляд матчу "Шахтар" — "Зоря"

Таким чином, гірники залишаються одноосібними лідерами турнірної таблиці, випереджаючи і "Динамо" (на 4 очки), і "Кривбас" (+7). Команда упевнено йде до свого чергового титулу чемпіона України.

Перемога "Кривбасу", осічки "Дніпра-1" та "Руху"

На тлі грандів вітчизняного футболу витримати переможний ритм у цьому турі вдалося лише "Кривбасу". Команда Юрія Вернідуба вже міцно закріпилася у трійці лідерів Прем’єр-ліги.

"Кривбас" в Одесі обіграв "Чорноморець", програючи по ходу матчу. На гол Максима Бругару наприкінці першого тайму, на 43-й хвилині, гості відповіли точним ударом Максима Луньова на початку другої половини гри, на 47-й хвилині. А перемогу криворіжцям приніс Рафаель Бандейра, який забив гол на 72-й хвилині.

Огляд матчу "Чорноморець" — "Кривбас"

У свою чергу, "Дніпро-1" втратив очки у Рівному, у грі з "Вересом" — 1:1. На гол Віталія Дахновського на початку матчу (19) дніпряни змогли відповісти лише влучним ударом Володимира Адамова на 33-й хвилині. А "Рух" втратив очки у грі з аутсайдером таблиці "Минаєм" на Закарпатті. І тут господарі першими відкрили рахунок, коли відзначився Сергій Петько (68). Але львів’яни зуміли уникнути поразки від аутсайдера завдяки влучному удару Іллі Квасниці на 77-й хвилині гри — 1:1.

Результати матчів 25-го туру

Відриви у таблиці

Після 25-го туру між командами-сусідами у турнірній таблиці збереглися, а подекуди й збільшилися серйозні розриви. Так, у "Шахтаря" 58 балів, "Динамо" — 54, "Кривбасу" — 51, а "Дніпра-1" — 45. Далі йдуть "Рух" (41) та "Полісся" (39), які суттєво випереджають групу середняків таблиці. У ЛНЗ, що йде на 7-му місці, лише 32 очки.

Турнірна таблиця Прем’єр-ліги

26 тур чемпіонату Прем’єр-ліги відбудеться 27-29 квітня. Розв’язка чемпіонату стає дедалі ближчою.