Павелко на свободі:. Апеляційний суд Львова задовольнив клопотання

Екс-президент Української асоціації футболу провів за ґратами понад 8 місяців

Колишній керівник УАФ (Українська асоціація футболу) Андрій Павелко вийшов на волю. Апеляційний суд міста Львова задовольнив клопотання екс-президента УАФ та звільнив його з-під варти.

Екс-чиновник вийшов на свободу після апеляції з енної спроби, повідомив журналіст Ігор Бурбас. Джерело у жартівливій формі припустило, що якщо вибори президента УАФ пройшли успішно, то тепер жодної загрози слідству Павелко не становить.

Футбольний функціонер перебував під вартою з 16 червня 2023 року. Таким чином він провів за ґратами понад 8 місяців.

Павелко підозрюється у розкраданні грошей на будівництві заводу із виготовлення штучного газону для футбольних полів. За версією слідства, завдані збитки становлять 26 млн грн.

25 січня новим президентом УАФ став Андрій Шевченко. Під час конгресу УАФ було зачитано листа Андрія Павелка, в якому автор зазначав: "Я штучно позбавлений можливості реалізовувати свої права, у тому числі як президент УАФ, що передбачено Статутом та чинним Законодавством України".

Раніше повідомлялося, що УЄФА ухвалив щодо Павелка важливе рішення.