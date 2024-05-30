У Monobank масштабний збій вже втретє за місяць: подробиці

Фіксувались проблеми з транзакціями

У четвер, 30 травня, у мобільному застосунку Monobank вже втретє за місяць стався масштабний збій. Люди скаржились, що не можуть користуватися онлайн-банкінгом.

Цю інформацію підтвердив засновник банку Олег Гороховський. Зазначалось, що мобільний застосунок перестав завантажуватися та не працювала авторизація. Дехто також фіксував проблеми з транзакціями.

"Спостерігали проблеми з р2р переказами у застосунку. Зараз вже все працює як треба", — йдеться у повідомлені.

Служба підтримки Monobank перепросила за незручності та зауважила, що команда працює над розв'язання проблеми. Також не всі користувачі фіксували проблему, адже у декого банкінг працював нормально.

Нагадаємо, що це вже третій масштабний збій у роботі Monobank за травень. На початку місяця користувачі 1 та 2 травня теж спостерігали ускладнення у роботі. Тоді причиною послугували технічні роботи та потужна атака DDoS.

Раніше "Телеграф" писав, що у Telegram стався масштабний збій 24 травня. Тоді про проблеми повідомили користувачі з різних куточків світу: США, України, Узбекистану та інших країн.