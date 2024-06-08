У роботі Telegram масштабний збій: проблеми по всьому світу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1348
Telegram перестав працювати
У роботі популярного месенджера Telegram стався масштабний збій. При цьому наслідки цього збою є не лише в Україні, а й далеко за її межами.
Про це йдеться на сайті сервісу Downdetector. Зазначається, що здебільшого користувачі скаржаться на проблеми зі спробами з’єднатися з сервісом.
Також користувачі стикаються з роботою мобільного та настільного додатків, проте це спостерігається рідше. Деякі користувачі також скаржаться на проблеми зі спробами залогінитись.
Перші повідомлення про проблеми надійшли на сайт після 21:15 (за київським часом) і за наступні 15 хвилин лише посилилися. Станом на 22:00 месенджер не працює.
Користувачі повідомляють, що проблеми виникли по всій Європі, але також у Центральній Азії та на Близькому Сході. Рідше про роботу месенджера скаржаться користувачі з американських континентів.
Частина коментаторів зазначила, що месенджер ліг після запуску оновлення, яке ніяк не може встановитися.
Нагадаємо, востаннє збій у "Telegram" відбувався у п’ятницю, 24 травня. Багато користувачів тоді не могли надіслати повідомлення.