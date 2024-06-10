Збій у "Київ Цифровий" та на сайті "Укрзалізниці": які послуги недоступні

Також не працюють термінали на одній зі станцій швидкісного трамвая

У понеділок, 10 червня, стався збій у застосунку "Київ Цифровий". Жителі столиці не можуть купити квитки на кільцеву електричку.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. На міський транспорт купівля квитків доступна.

Користувачі стикнулися з проблемою придбання квитка, після натискання кнопки оплати з'являється повідомлення "Сервіс тимчасово не працює". У мережі пишуть, що у деяких киян взагалі не завантажувався застосунок "Київ Цифровий".

Також ЗМІ повідомляють про збій на сайті "Укрзалізниці". Інтерфейс для купівлі квитків недоступний. Користувачі не мають можливості ні придбати, ні забронювати квитки.

Кияни пишуть, що окрім цих проблем, на станції швидкісного трамвая "Гната Юри" не працюють банківські термінали. Мешканці столиці не можуть купити квитка.

Коли будуть доступні сервіси — невідомо. Поки що збій у системі офіційні джерела не прокоментували.

Зазначимо, що купити квиток на міський транспорт у "Київ Цифровий" можна, не вдається лише на кільцеву електричку.

Раніше "Телеграф" писав, що у двох районах Києва надовго відключать гарячу воду. Відключення пов’язані з проведенням планових гідравлічних випробувань тепломереж.