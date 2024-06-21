Украинцы не смогут снять или перевести наличку: в ПриватБанке сделали заявление
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Ежедневно украинцы проводят около 3 млн операций с помощью сервисов этого банка
Клиенты ПриватБанка не смогут воспользоваться услугами банка — будут проводиться регламентные работы процессингового центра. На время будет приостановлена работа практически всех сервисов банка.
Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения. Работы будут проводиться с 00:05 и до 07:00 часов утра.
В этот период банк приостанавливает проведение операций с карточками. Также "тайм-аут" будет в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.
"Обычно регламентные работы мы производим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами – советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов", — сообщили в пресс-службе ПриватБанка.
Там добавили, что ежедневно клиенты совершают в среднем до 3 млн операций с картами и процессинговый центр оперативно обрабатывает их. Поэтому регламентные работы нужно проводить регулярно для увеличения мощности и безопасности операций.
Также "Телеграф" рассказывал о том, что случился сбой на сайте "Укрзализныци" и в приложении "Киев Цифровой". Некоторые услуги были временно недоступны.