Стільці, одяг та навіть іржавий лом: яке майно можуть конфіскувати у ухилянтів в Україні

Майно боржників продають з аукціону в режимі онлайн і купити його може будь-хто

Після того, як в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, у суспільстві активно обговорюють арешт майна ухилянтів та накладення штрафів на них. У разі несплати штрафу за ухилення від мобілізації у військовозобов’язаного можуть справді вилучити майно та продати його на державному онлайн-аукціоні "СETAM". Однак це стосується не всього майна.

"Телеграф" нагадає про те, яке майно держава не має права конфіскувати у ухилянта. Разом з тим, на порталі "СЕТАМ" можна зустріти абсолютно різні лоти, які були вилучені у боржників.

Так, у ухилянта не можуть вилучити:

посуд, білизна та засоби особистої гігієни;

телевізор, холодильник, комп’ютер та інші побутові прилади за умови, що кожного лише одна одиниця на сім’ю;

медичні вироби, окуляри та ліки;

призи, нагороди та пам’ятні знаки;

єдине ліжко чи стілець;

одяг, взуття, всі дитячі речі та інше майно, яке необхідне для заробітку чи нормального рівня життя.

При цьому адвокати, які практикуються у питаннях мобілізації, нагадують, що у разі несплати штрафу за ухилення від призову, майно громадянина може бути заарештовано, як і майно будь-якого іншого боржника. Згодом арештоване майно мають право продати на державному онлайн-аукціоні "СETAM", а за отриманы кошти погасити штраф. Різницю між отриманим прибутком та сумою штрафу повернуть власнику. Юристи уточнюють, що заарештувати можуть як нерухомість, так і побутові речі.

Наприклад, на порталі "СЕТАМ" можна зустріти багато цікавих лотів: вішалки для речей (2736 грн), ношені кросівки Lacoste (250 грн), набори постільної білизни (2 160 грн), ручну пилку по дереву (86,25 грн), стару люстру (940 грн), набір стільців (240 грн), штикову лопату (32,70 грн), металевий лом (92,50 грн) та інші побутові речі. І це не рахуючи житлових і не житлових приміщень, автомобілів та коштовностей.

Через те, що з моменту набуття чинності новим мобілізаційним законом пройшло ще мало часу, арештованого майна ухилянтів на цьому аукціоні немає. Як зазначили представники "СЕТАМ" в коментарі ТСН, найчастіше майно вилучають за борги з несплати аліментів, зарплати та інших фінансових зобов’язань (кредиту чи договорів позики).

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