Машину в кредит не можна купити без ТЦК? Що треба знати

Автокредитування в Україні згортається через "мобілізацію" транспорту

Новий закон про мобілізацію , що набув чинності з 18 травня, запустив страшилку про начебто-то серйозні проблеми з кредитами й лізингом авто — аж до повного їхнього скасування. В ЗМІ вже з’явилися публікації про значне скорочення автокредитування — в деяких банках обсяги впали на 40%. Той факт, що оформлювати авто в кредит стали менше, підтвердили й продавці машин.

У новому законі про мобілізацію, дійсно, є норми про мобілізацію автомобілів — забрати на потреби армії можуть як корпоративний транспорт, так і машини приватних осіб. І через це виникають питання оформлення авто у заставу, а це — обов‘язкова умова кредитування. Тож чи можна оформити авто в кредит або лізинг і як змінилися умови, розбирався "Телеграф".

"Мобілізація" для машин

У новому законі про мобілізацію є низка пунктів, що стосуються "призову" транспорту — і корпоративного, і приватного. Зокрема, прописана норма, за якою авто можуть бути вилучені на потреби армії. Такі транспортні засоби заборонено продавати, перереєстровувати, оформлювати у заставу, вивозити за межі України та навіть у іншу область.

Ці новації вже наробили чимало галасу. Зокрема, аграрії бідкаються, що не зможуть провести жнива, якщо техніку не можна вивозити за межі області, адже у багатьох холдингів угіддя розпорошені по різних регіонах.

Міністерство оборони вже вийшло з роз‘ясненнями з цього приводу. Зокрема, у відомстві заспокоїли — авто можуть вилучати лише у власників двох чи більше транспортних засобів. Не можна вилучати авто у людини, для якої воно є основним джерелом доходу, в осіб з інвалідністю 1-ї та 2-ї груп, а також батьків дитини з такою інвалідністю.

Та й сам список техніки, яка потрібна армії, досить специфічний — у ньому більше вантажівок та спецтехніки, аніж легковиків.

Рішення про вилучення авто має надати місцева адміністрація. Також повинні скласти акт прийняття-передачі транспортного засобу. Повернути транспорт мають протягом 30 діб після оголошення демобілізації. При поверненні — знову акт із вказанням технічного стану, залишкової вартості та інших даних про автівку. Власник згодом матиме право на компенсацію від держави.

Та сам факт — що авто можуть "мобілізувати" — добряче налякав і бізнес, і рядових власників машин. А норма про те, що машини не можна оформлювати в заставу чи навіть вивозити за межі регіону, взагалі ставить під запитання автокредитування чи лізинг.

Чи значить це, що їх на час війни взагалі згорнуть? Адже, якщо машину не можна віддати в заставу, то хто взагалі дасть гроші під її купівлю?

Кредитування на паузі

Продавці авто кажуть, що після 18 травня, коли набув чинності новий закон про мобілізацію, автокредитування вже на паузі.

"З початку 2024 року ринок кредитування зростав , адже банки стали більш лояльними до клієнтів, розширили географію кредитування і покращили умови. Наприклад, у нас частка кредитних продажів наблизилась до 30%, що практично відповідає довоєнним показникам. Але з травня активність клієнтів значно знизилась, адже не зовсім зрозумілі нові правила мобілізації авто. Через це багато хто відкладає їх купівлю. Паузу взяли й корпоративні клієнти, за винятком хіба що тих, хто купує комерційний транспорт", — розповів "Телеграфу" керівник департаменту продажів, якості обслуговування клієнтів та розвитку дилерської мережі компанії "Ніссан Мотор Україна" Дмитро Кондраков.

Керівник напряму автокредитування "Глобус банку" Сергій Кіпоренко прогнозує, що в другому півріччі 2024 року очікується зниження кількості кредитних угод на 10—20% (в середньому до 700 авто на місяць).

Деякі банкіри "не для преси" повідомили, що у них кількість кредитних угод з купівлі авто вже скоротилася на 30—40%. Фінансисти не вельми охоче розказують, як новий закон про мобілізацію зупиняє кредитування автівок.

"Питання політичне, й ми не хочемо роздмухувати "зраду", бо техніка армії дійсно потрібна. Та хотілось би, щоб на законодавчому рівні було була чітко прописана "мобілізація" саме кредитних машин, враховані інтереси й банків, і позичальників", — зазначив один з банкірів.

Теж саме з лізингом авто. Формально ні банки, ні лізингові компанії свої програми не згортають, принаймні поки що. Але говорять про нові нюанси, що можуть ускладнити українцям доступ до них.

Відправлять по довідку у ТЦК

Як пояснив "Телеграфу" керівник фінансової компанії "Атом фінанс" (надає авто в лізинг) Олександр Ярецький, норма про "мобілізацію" транспорту була в українському законодавстві й до нового закону про мобілізацію. "Але існувало негласне правило — кредитний та лізинговий транспорт ніхто не чіпав", — каже він.

Що ж змінилося після 18 травня?

Ярецький зазначає, що в самому законі нема прямої заборони на оформлення всіх авто в заставу. "В заставу не можна оформлювати лише транспортні засоби, на які вже отриманий наряд на вилучення на потреби армії. Але банк повинен точно знати — є такий наряд по конкретному авто чи ні. Для цього потрібно отримати дані з ТЦК. Не впевнений, що ТЦК зможуть масово видавати такі довідки, а ще більше сумнівів, що позичальники погодяться йти по них у військкомати", — каже Ярецький.

Така невизначеність, за його словами, дійсно, може спровокувати згортання автокредитування.

Що стосується лізингу авто, то тут питань ще більше.

"Річ у тім, що нові автівки реєструють вже на покупця (лізингову компанію) і передають у лізинг клієнту. Поки він не виплатить всю суму за авто, техніка — наша власність, хоча користується нею клієнт. Лізингові компанії, як і інші власники авто — юрособи повинні щорічно звітувати про наявну техніку. Але про що звітувати — про авто, які оформлені на компанію, але фізично у неї відсутні (бо передані клієнтам в лізинг), чи ті, що у компанії в наявності на цей момент?

Також незрозуміло, як лізингові автівки можна передавати для потреб ЗСУ, тому що формально вони у власності лізингової компанії, а реально — у клієнтів. А клієнти не можуть отримати мобілізаційні наряди, бо в реєстраційних базах вони не вказані взагалі, оскільки вони не власники", — каже Ярецький.

Разом з тим, він наголосив, що всі ризики — на тих, хто оформив авто в лізинг. "Обов‘язок клієнта — виплатити компанії всі лізингові платежі, незалежно від того, мобілізована автівка чи ні", — каже Ярецький.

Таким чином, поки не до кінця зрозуміло, як новий закон про мобілізацію надалі буде впливати на ринок автокредитування та лізингу. Не виключено, що фінансисти знайдуть якусь нову модель, яка дозволить надавати послуги, не відправляючи клієнтів у ТЦК.