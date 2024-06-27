Зміни у мобілізації: у Раді розповіли, для чого знадобився б референдум

Народні депутати зійшлися в тому, що у цьому питанні потрібно відштовхуватися від думки суспільства

В Україні активно обговорюють зниження нижньої межі мобілізаційного віку з 25 до 20 років. Думки депутатів та членів парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розділилися із цього приводу. Деякі виступають категорично проти, інші навпаки наполягають у тому, що війни виграє молодь.

Про це "Телеграфу" в інтерв’ю "Референдум і жодної демобілізації: що пропонують у Раді щодо зміни мобілізаційного віку до 20 та 50 років" розповіли три народні обранці.

Так, за словами члена Комітету та депутата від фракції "Голос" Соломії Бобровської, українці негативно відреагують на таку зміну.

"Я не прихильниця зміни порога з 25 до 20, хоч і розумію, що це раціонально, але не вважаю, що суспільство до цього готове ", — каже Бобровська.

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Федієнко вважає, що подібні зміни не можна приймати самостійно, треба порадитися з суспільством та врахувати думку більшості.

"Це питання переходить у площину того, що ми хочемо взагалі. Якщо ми хочемо знищити націю в цій війні, ну тоді треба воювати далі. Питання не таке просте і я думаю, що такі речі потрібно проводити через загальний референдум", — пропонує він.

При цьому член комітету, який побажав залишитися анонімним, заявив, що молоді бійці набагато ефективніші на фронті, ніж чоловіки у віці. Але зараз уже пізно робити будь-які кроки для змін віку.

"Поки що нічого такого не планується. Але, на мою думку, це потрібно було робити з самого початку: [зробити призовний вік] з 18 до 40 років, а не калік вбивати. Війни виграє лише молодь. Така реальність. Але вже надто пізно це робити, адже тут виникають питання: що робити з уже мобілізованими? Як це сприймає суспільство? Наскільки люди взагалі довіряють?", — пояснив він.

Також "Телеграф" раніше розповідав про те, із яким рівнем IQ не мобілізують в Україні. Це офіційно затверджений поріг.