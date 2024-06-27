Війни виграє молодь: в Раді пояснили що буде з мобілізацією 20-річних

Зараз влада не готова зміщувати фокус призову на 20-річних, адже суспільство цього не зрозуміє

Зниження нижньої межі мобілізаційного віку з 25 до 20 років поки предметно не обговорювалося в парламентському комітеті з нацбезпеки, оборони та розвідки. Однак депутати з комітету запевняють, що такі зміни відповідають загальній логіці війни.

Про це йдеться в матеріалі "Телеграфу" "Референдум і ніякої демобілізації: що пропонують у Раді по зміні мобілізаційного віку до 20 та 50 років".

"Зараз війна технологій, треба молодих, якісних хлопців. А 50+ по здоров’ю… Ну, бронежилет вже не понесеш", — коментує член комітету, нардеп від фракції "Слуга народу" Юрій Здебський.

"Поки нічого такого не планується. Але, на мою думку, це треба було робити з самісінького початку: [зробити призовний вік] з 18 до 40 років, а не калік вбивати. Війни виграє́ тільки молодь. Така реальність", — додає "Телеграфу" інший член комітету на умовах анонімності.

Втім, наразі парламентарі не готові зміщувати фокус призову на 20-річних. Суспільство такого не зрозуміє.

"Я не є прихильницею зміни порогу з 25 до 20, хоча й розумію, що це раціонально, та не вважаю, що суспільство до цього готове", — каже членкиня комітету, нардепка від "Голосу" Соломія Бобровська.

"Це питання треба обговорювати з суспільством, а не просто приймати зміни до закону. Це питання переходить у площину того, що ми хочемо взагалі. Якщо ми хочемо знищити націю в цій війні, ну, тоді треба воювати далі. Питання не таке вже й просте і я думаю, що такі речі треба проводити через загальний референдум", — додає член комітету, нардеп від монобільшості Олександр Федієнко.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з нацбезпеки обговорює можливість зниження верхньої межі призовного віку до 50 років. Існує думка, що люди 50-60 років краще допоможуть економіці країни, а молодь буде більш корисна на фронті. "Телеграф" спитав експертів, чи це дійсно так.