Стулья, одежда и даже ржавый лом: какое имущество могут конфисковать у уклонистов в Украине

Имущество должников продают с аукциона в режиме онлайн и купить его может любой

После того как в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, в обществе активно обсуждают арест имущества уклонистов и наложение штрафов на них. В случае неуплаты штрафа за уклонение от мобилизации у военнообязанного могут действительно изъять имущество и продать его на государственном онлайн-аукционе "СETAM". Однако, это касается не всего имущества.

"Телеграф" напомнит о том, какие имущество государство не имеет права конфисковать у уклониста. Вместе с тем на портале "СЕТАМ" можно встретить абсолютно разные лоты, которые были изъяты у должников.

Так, у уклониста не могут изъять:

посуду, белье и средства личной гигиены;

телевизор, холодильник, компьютер и другие бытовые приборы при условии, что каждого только одна единица на семью;

медицинские изделия, очки и лекарства;

призы, награды и памятные знаки;

единственную кровать или стул;

одежду, обувь, все детские вещи и другое имущество, которое необходимо для заработка или нормального уровня жизни.

При этом адвокаты, которые практикуются в вопросах мобилизации, напоминают, что в случае неуплаты штрафа за уклонение от призыва, имущество гражданина может быть арестовано, как и имущество любого другого должника. В последствии арестованное имущество имеют право продать на государственном онлайн-аукционе "СETAM", а за вырученные средства погасить штраф. Разницу между вырученными деньгами и суммой штрафа вернут владельцу. Юристы уточняют, что арестовать могут как недвижимость, так и бытовые вещи.

Например, на портале "СЕТАМ" можно встретить много интересных лотов: вешалки для вещей (2 736 грн), ношенные кроссовки Lacoste (250 грн), наборы постельного белья (2 160 грн), ручную пилку по дереву (86,25 грн), старую люстру (940 грн), набор стульев (240 грн), б/у штыковая лопата (32,70 грн), металлический лом б/у (92,50 грн) и другие бытовые вещи. И это не считая жилых и не жилых помещений, автомобилей и драгоценностей.

Из-за того, что с момента вступления в силу нового мобилизационного закона прошло еще мало времени, арестованного имущества уклонистов на этом аукционе нет. Как отмечают в "СЕТАМ", чаще всего имущество изымают за долги по неуплате алиментов, зарплаты и других финансовых обязательств (кредита или договоров займа).

Также "Телеграф" рассказывал о том, что якобы нельзя купить машину в кредит без ТЦК в Украине. С новым законом о мобилизации могли измениться условия лизинга и кредитования. Эксперты ответили, так ли это на самом деле.