Вони не слухали важку музику: кого в СРСР називали рокерами

Субкультура була поширена у 80-х роках

Життя в СРСР не було легким та безтурботним, а громадяни стикались з тиском з самого дитинства. Раніше ми писали, якою була освіта у Радянському Союзі, а тепер повідомимо, як жилось тоді представникам такої субкультури як "рокери".

І хоч ця назва схожа на популярний жанр музики, але тоді так називали зовсім не любителів року. "Телеграф" розповідає, що це за субкультура та чим відомі її представники.

Кого називали рокерами у СРСР

Логічно, що так би мали називати людей, які люблять рок. Проте у Радянському Союзі була своєрідна логіка. Саме тому рокерами тоді називали мотоциклістів. Сьогодні ми їх знаємо як байкерів.

Їхня субкультура була поширена у 80-х роках минулого століття і дуже дошкуляла співробітникам тодішньої Державної автоінспекції (ДАІ). Рокери збирались групами по 10-50 чоловіків та влаштовували перегони. Звісно, таке дуже не подобалось охоронцям правопорядку.

У більшості випадків рокери були схожими на металістів. Представники останньої субкультури часто носили шкіряні косухи та напульсники з заклепками. Такі були й у рокерів.

Проте головною особливістю була наявність двоколісного друга ― мотоцикла. У ті часи були поширені такі моделі:

"Ява";

"Дніпро";

"Мінськ".

Рокери часто проводили час у гаражі. Тоді був поширений тюнінг мотоциклів. Проте враховуючи дефіцити усіх комплектуючих, робити це було нелегко.

"Телеграф" раніше повідомляв, як Бессарабія та Північна Буковина опинились у складі СРСР. Ці історичні факти шокували увесь світ.