Они не слушали тяжелую музыку: кого в СССР называли рокерами

Субкультура была распространена в 80-х годах

Жизнь в СССР не была легкой и беззаботной, а граждане сталкивались с давлением с самого детства. Раньше мы писали, каким было образование в Советском Союзе, а теперь сообщим, как жилось тогда представителям такой субкультуры как "рокеры".

И хоть это название похоже на популярный жанр музыки, но тогда так называли совсем не любителей рока. "Телеграф" рассказывает, что это за субкультура и чем известны ее представители.

Кого называли рокерами в СССР

Логично, что так должны называть людей, которые любят рок. Однако в Советском Союзе была своеобразная логика. Именно поэтому рокерами тогда называли мотоциклистов. Сегодня мы их знаем как байкеров.

Их субкультура была распространена в 80-х годах прошлого века и очень донимала сотрудников тогдашней Государственной автоинспекции (ГАИ). Рокеры собирались группами по 10-50 мужчин и устраивали гонки. Конечно, такое очень не нравилось блюстителям правопорядка.

В большинстве случаев рокеры походили на металлистов. Представители последней субкультуры часто носили кожаные косухи и напульсники с заклепками. Такие были и у рокеров.

Однако главной особенностью было наличие двухколесного друга — мотоцикла. В те времена были распространены следующие модели:

"Ява";

"Днепр";

"Минск".

Рокеры часто проводили время в гараже. Тогда был распространен тюнинг мотоциклов. Однако, учитывая дефициты всех комплектующих, делать это было нелегко.

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