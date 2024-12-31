Санта вже в Україні, та ще й з мішком подарунків. Прикордонники показали відеодоказ

Україна дуже потребує дива

Попри все зло, що чинить Україні Росія, намагаючись знищити нас, Україна у 2024 році вистояла, й зустрічає Новий рік. Санта-Клаус вже перетнув кордони нашої країни, й хай у його мішку буде один спільний подарунок, якого так чекає кожен українець.

Фото та відеодокази того, що Санта вже ходить нашою землею, опублікувала Державна прикордонна служба України. Як можна побачити, він прийшов з боку гір. На спині Санта має великий мішок з подарунками.

"Офіційно! Державна прикордонна служба України повідомляє: Санта перетнув кордон!", — підписали вони чарівні кадри.

Наші пильні прикордонники зафіксували рух на кордоні. Проте вони не стали затримувати Санту, адже Україні дуже потрібно диво.

Таким чином прикордонники привітали українців з прийдешнім 2025-м роком. Їхнє жартівливе відео нагадує, що Україна — на боці добра, й воно обов'язково переможе.

Раніше "Телеграф" публікував підбірку найкращих новорічних мемів, які найкраще відображають, чим жила Україна весь рік, що минає. 2024 рік легким для українців не був, проте ми вже багато в чому навчилися справлятися із викликами й вже точно не втрачаємо іронії та сарказму.

Також ми писали, як підготувалося до зимових свят місто Дніпро. Хоча бойові дії впритул наближаються до Дніпропетровської області, в обласному центрі свята відчуваються дуже сильно. Новорічні інсталяції, зоряне небо над машинами, безліч прикрашених вітрин і не тільки — подивитися та відчути дух Нового року і Різдва у Дніпрі є де.