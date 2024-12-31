В Україні війна, а ти головний: Залужний розповів про зустріч з ворожкою
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Генерал згадав про містичний епізод свого життя
Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний згадав про те, як ворожка попередила його про війну задовго до її початку. З його слів, історія сталася з ним 25 років тому.
Про це йдеться в новій книзі Залужного "Моя війна", яка була видана наприкінці грудня. Ексголовком розповів, що майбутнє йому напророчила попутниця у поїзді з Одеси до Житомира, коли він їхав з іншими курсантами у плацкартному вагоні додому до Новограда-Волинського.
Залужний описав, що ворожка була гарною та елегантною жінкою у віці 30-40 років, яку переповнювали сили та енергія. Під час поїздки вона запропонувала його товаришам погадати на картах, на що ті швидко погодилися.
Ексголовком зазначив, що вже тоді не вірив у ці речі й без особливого інтересу слухав, як ворожка розповідала його друзям, а потім і всім охочим у вагоні про те, що на них чекає в майбутньому.
Спочатку він не хотів отримувати прогноз для себе, проте жінка сама до нього підсіла і не питала, чи хоче він знати про майбутнє, чи ні.
"Я повернувся і подивився в її глибокі чорні очі. Це тривало кілька секунд. Мені здалося, що вже й старша наша сусідка з цікавістю спостерігає за нами.
— Ні, — сказала наша ворожка. — Я не можу далі нічого сказати. Ні! Вибач.
З цими словами вона обхопила голову руками, спершись ліктями на стіл. У цій павзі я помітив уважні погляди та відкриті від цікавості роти моїх супутників.
— Що трапилося? Чому ні? — вже нетерпеливилося й мені
— Я побачила війну. Страшну. У нас тут. А ти там найголовніший", — йдеться в уривку з книги.
Залужний каже, що цей епізод він згадав наприкінці лютого 2022 року і неодноразово прокручував його в голові, коли було справді важко. За його словами, він тоді вже розумів, що попереду велика та важка війна на виживання, яка має завершитись українською перемогою.
"Інакше — смерть", — підкреслив він.
Нагадаємо, раніше Залужний говорив, що у 2024 році почалася Третя світова війна, оскільки на боці Росії воюють також КНДР та Іран.