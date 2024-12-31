В Україні війна, а ти головний: Залужний розповів про зустріч з ворожкою

Генерал згадав про містичний епізод свого життя

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний згадав про те, як ворожка попередила його про війну задовго до її початку. З його слів, історія сталася з ним 25 років тому.

Про це йдеться в новій книзі Залужного "Моя війна", яка була видана наприкінці грудня. Ексголовком розповів, що майбутнє йому напророчила попутниця у поїзді з Одеси до Житомира, коли він їхав з іншими курсантами у плацкартному вагоні додому до Новограда-Волинського.

Залужний описав, що ворожка була гарною та елегантною жінкою у віці 30-40 років, яку переповнювали сили та енергія. Під час поїздки вона запропонувала його товаришам погадати на картах, на що ті швидко погодилися.

Уривок із книги Валерія Залужного "Моя війна"

Ексголовком зазначив, що вже тоді не вірив у ці речі й без особливого інтересу слухав, як ворожка розповідала його друзям, а потім і всім охочим у вагоні про те, що на них чекає в майбутньому.

Спочатку він не хотів отримувати прогноз для себе, проте жінка сама до нього підсіла і не питала, чи хоче він знати про майбутнє, чи ні.

"Я повернувся і подивився в її глибокі чорні очі. Це тривало кілька секунд. Мені здалося, що вже й старша наша сусідка з цікавістю спостерігає за нами.

— Ні, — сказала наша ворожка. — Я не можу далі нічого сказати. Ні! Вибач.

З цими словами вона обхопила голову руками, спершись ліктями на стіл. У цій павзі я помітив уважні погляди та відкриті від цікавості роти моїх супутників.

— Що трапилося? Чому ні? — вже нетерпеливилося й мені

— Я побачила війну. Страшну. У нас тут. А ти там найголовніший", — йдеться в уривку з книги.

Залужний каже, що цей епізод він згадав наприкінці лютого 2022 року і неодноразово прокручував його в голові, коли було справді важко. За його словами, він тоді вже розумів, що попереду велика та важка війна на виживання, яка має завершитись українською перемогою.

"Інакше — смерть", — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Залужний говорив, що у 2024 році почалася Третя світова війна, оскільки на боці Росії воюють також КНДР та Іран.