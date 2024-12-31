Мороз та аномальне тепло. Яким регіонам не пощастить з погодою 1 січня

Сильних опадів не прогнозується

Перший день року не порадує українців сніжною та морозною погодою, адже на початку січня Україну накриє аномальне тепло. Воно протримається не довго, вже з 3 січня синоптики прогнозують похолодання.

Про це розповів "Телеграфу" відомий синоптик Ігор Кібальчич у матеріалі "Нещадні морози до -18 °С. Яким регіонам не пощастить з погодою на початку січня".

За його словами, температура повітря вдень з 1 по 3 січня досягне +4…+9°С, у південній частині та Криму до +10…+13°С. Вночі позначка термометра коливатиметься у діапазоні -1…+5 °С, на півдні +2…+7 °С.

За даними Укргідрометцентру, 1 січня на всій території країни опадів не буде, очікується помірна хмарність та тепло. Проте вночі стовпчик термометра опуститься до -2 °С на заході країни та -1°С на сході.

Вдень 1 січня сонце пригріє на заході до +10°С, на півночі та сході — до +8°С, у центрі — до +9 °С, на півдні — до +11°С. Пориви вітру становитимуть 7-12 м/с.

"У першу декаду січня 2025 року погода буде мінливою, часом з поривчастим вітром та аномально високими температурами. Стійкого снігового покриву чекати не варто, а в тих районах, де сніг все ж таки випаде, він не затримається надовго", — пояснює Кібальчич.

Нагадаємо, що у січні Україну накриють сильні морози. Вже відомо, коли чекати на потепління.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україну прийде похолодання та справжня зима.