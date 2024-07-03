Скандал із образою ветерана у ветклініці Одеси: винуватець вибачився, але є нюанс (відео)

Винуватець скандалу здивував несподіваним рішенням

Після скандалу в Одесі, під час якого чоловік образив ветерана ЗСУ та ветлікаря Олексія Притулу, з’явилося відео з вибаченнями. Винуватець заявив, що не знав про наявність протезів у лікаря ветклініки.

Відео опублікував у своєму Telegram-каналі депутат Одеської обласної ради Андрій Бабенко. Лікар вибачення не прийняв.

Чоловік спробував пояснити, що коли ветеринар сидів за столом, то не було видно його протезів на обох ногах, до того ж він дуже нервував. При цьому сам лікар стверджував, що їх було видно. Але поцікавився у кривдника тим, а було б нормально грубо послати лікаря, якби мав обидві ноги.

"Я зайшов до вас у кабінет і мені здалося, що ви якось не так зі мною розмовляли. Мені дуже прикро, що так сталося. Я вам відверто, не на камеру говорю, Олексію, вибачте мені", — сказав чоловік.

Лікар не прийняв його вибачень, а сам винуватець скандалу заявив, що стане волонтером і допомагатиме ЗСУ, щоб спокутувати свою провину. Військовий написав заяву в поліцію, щоб одесит поніс покарання відповідно до законодавства України.

"Поважаємо та пам’ятаємо відважні вчинки наших героїв! Наші життя в руках воїнів ЗСУ! Слава Україні", — написав депутат Андрій Бабенко.

Нагадаємо, що під час візиту до ветклініки один із відвідувачів обурився, що лікар не став для огляду його собаки. Олексій прокрутився на стільці, щоб продемонструвати, чому йому це важко зробити. Але реакція відвідувача на протези була різкою і "промовистою" — він вилаяв лікаря-ветерана і пішов.

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