Більше не радник віцепрем'єрки: відвідувача ветклініки, який обматюкав ветерана ЗСУ, звільнено з посади

Така поведінка неприйнятна

Скандальний відвідувач ветеринарної клініки Вадим Шевеленко, який обматюкав ветерана ЗСУ Олексія Притулу, був позаштатним радником віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної. Офіс якої вже прокоментував цей інцидент і вжив відповідні заходи.

Про це пише hromadske, посилаючись на відповідь Офісу віцепрем'єрки.

"Офіс віцепрем‘єрки розуміє суспільне обурення, вважає таку поведінку неприйнятною, такою, що не відповідає нашим цінностям. Ситуація має бути вирішена у правовий спосіб", — сказали там.

У відомстві наголосили, що Вадим Шевеленко, який раніше був позаштатним радником віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України наразі знятий з посади і не працює там.

Нагадаємо, в Одесі у ветеринарній клініці клієнт облаяв лікаря-ветерана ЗСУ, який втратив на війні обидві ноги. Відвідувач обурився, що лікар не встав для огляду його собаки. Втім, ветеран Олексій Притула прокрутився на стільці, щоб продемонструвати, чому йому важко це зробити. Реакція відвідувача на протези була різкою та "красномовною". Він облаяв лікаря та пішов геть.

Поліція дізналась про цей випадок із соцмереж. Правоохоронці склали адміністраційний протокол на Вадима Шевеленка, який образив ветерана ЗСУ.

Раніше "Телеграф" писав, що з’явилося відео з вибаченнями Шеваленка. Винуватець заявив, що не знав про наявність протезів у лікаря ветклініки.