Навіщо в СРСР провідниці додавали соду до чаю: дивний "лайфхак"

У тій величезній країні вічно бракувало елементарних речей

Радянський Союз, до якого мала нещастя і Україна, був країною тотального дефіциту. Продукти мало того, що були жахливої якості, так їх ще й не вистачало. Люди викручувалися як могли, у поїздах, наприклад, до чаю додавали соду.

"Телеграф" розповідає про сенс цього "лайфхака". Справа в тому, що чайної заварки для приготування чаю для пасажирів видавали в обріз. А враховуючи, що в СРСР було прийнято "привласнювати" на робочому місці все, що тільки можна, її залишалося зовсім мало.

Щоб чай не виходив зовсім несмачним і безбарвним, провідниці додавали в нього питну соду. Річ у тім, що невелика кількість гідрокарбонату натрію (хімічна назва соди) робила напій яскравішим і за смаком і кольором.

Раніше "Телеграф" розповідав про найдивніші консерви часів СРСР. Ви знали, що в Союзі консервували воду та макарони? А також були консерви з морського огірка та кита.

Також ми писали, за які модні тенденції сучасності в СРСР затаврували б ганьбою. Серед них абсолютно звичні зараз речі.