Приїзд на тракторі, прання килимів та обмазування сметаною: найнезвичайніші пляжні звички СРСР

В СРСР люди часто проводили час на пляжі

У СРСР було кілька варіантів відпочити. Хтось їздив на море, багато хто відпочивав "дикунами".

Частим варіантом проведення часу радянських людей був відпочинок на пляжі. "Телеграф" розповідає про найпопулярніші пляжні звички СРСР.

Найпопулярніші радянські пляжні звички

Пляжі під час СРСР були важливим соціальним місцем, де збиралася вся молодь. Кожен хотів виділитися і показати себе з найкращого боку.

Велику роль відігравало й те, як ти потрапив туди. Прийти пішки чи приїхати велосипедом було не престижно. Тому багато хто приїжджав на тракторі, мотоциклі чи машині – це зовсім інша справа. В один транспортний засіб сідала рекордна кількість людей.

У радянської людини часто був відсутній елементарний купальник. Тому більшість чоловіків купалися у звичайних трусах, а жінки у футболках чи сорочках.

На голову радянські люди одягали саморобні головні убори. Популярними були хустки з вузликами з обох боків або панами з газет.

У зв’язку з відсутністю газу люди не мали змоги помитися вдома. Тому взимку вони раз на тиждень ходили в лазню, а в теплу пору року купалися просто на водоймах. Також люди могли випрати килими за допомогою господарського мила, помити машину та купувати собаку.

На пляжах звичною справою було грати у шахи, шашки чи нарди, влаштовувати застілля. Люди брали з собою варену картоплю в каструлях, компот у банках та іншу їжу. Скляний посуд також брали із собою, а після мили його в річці. Проводити час могли під магнітолу від трактора чи автомобіля.

Про шкоду ультрафіолетового випромінювання та сонцезахисний крем у радянські люди чули мало. Тому згоріти на пляжі першого дня відпочинку, а потім мазатися кефіром або сметаною було майже традицією.

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