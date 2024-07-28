Носили всі без винятків: коли з’явилась шкільна форма в СРСР та як виглядала (фото)

Дітей зі шкільної парти вчили бути слухняними

У Радянському Союзі дітей одягали у що прийдеться, вони нерідко доношували речі старших. Але був наряд, який мав завжди виглядати охайно та за стандартами; йдеться про шкільну форму.

В СРСР її повинні були обов’язково носити і дівчатка, і хлопчики. "Бунтарів" чекали зауваження та виклик батьків до школи. Про індивідуальність навіть не йшлось. "Телеграф" розповість, як з’явилась та виглядала шкільна форма.

Як з’явилась шкільна форма в СРСР

Більшовики не самі вигадали цю ідею, а вкрали її з царської Росії. Тоді гімназисти ходили у формі. Йосип Сталін ввів єдину шкільну форму в СРСР.

Наряд був символом рівності. Тому дітей змушували одягати форму і суворо забороняли змінювати фасон та навіть довжину спідниці.

У дівчаток була коричнева сукня та два фартухи:

білий ― святковий;

чорний ― на кожен день.

Хлопчики носили сірі штани з сорочкою та широкий ремінь. Також у них був аксесуар на голову ― кашкет з кокардою.

Окрім одягу, були також інші суворі правила. У школу не можна було одягати прикраси, ходити з розпущеним волоссям. Дітей з дитинства вчили бути такими, як усі.

Піонерська краватка

Це був той аксесуар, ставлення до якого змінювалось з роками. Якщо першокласники гордо його носили, то вже до середньої школи вони встигали з ним намучитись.

Червона краватка, як символ піонера, завжди повинна була виглядати ідеально. Тому школярі повинні були її щодня прасувати. І тут були суворі правила. Через те, що у СРСР на всьому економили, такі краватки робили з низькоякісної синтетики. При високій температурі вона плавилась. Тому школярі повинні були прасувати її теплою праскою.

Зіпсувати краватку не можна. По-перше, за це можна отримати на горіхи у школі, по-друге ― від батьків. Зіпсовану краватку треба було замінити новою, а вона коштувала не менше 3 рублів 50 копійок. Тоді це була велика сума.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у СРСР діти боялись їсти жуйки. Їх лякали американськими диверсантами.