О какой еде мечтали дети в СССР: сегодня этими продуктами завалены магазины, а тогда они были редкостью

Трудно поверить, но в такой огромной стране не могли обеспечить детей элементарными продуктами

В стране вечного дефицита, Советском Союзе, куда имела несчастье входить и Украина, не хватало всего, в том числе и продуктов. Трудно вообразить, но тогда дети мечтали о том, что сегодня доступно каждому.

"Телеграф" рассказывает, о какой еде мечтали дети в СССР. Эти товары были в дефиците, поэтому большинству детей приходилось лакомиться ими очень редко.

Апельсины, мандарины и бананы

Эти фрукты, которые сейчас по карману каждому украинцу и есть в продаже круглый год, тогда были в дефиците. За ними выстраивались огромные очереди. В большинстве семей цитрусовые покупались только на Новый год. А дети могли впервые попробовать банан будучи в десятилетнем возрасте.

Сгущенка

Хотя с производством молока в Союзе не должно было быть проблем, сгущенка тоже была из разряда дефицитных товаров. Заветную синюю баночку мамы и бабушки хранили для торта на праздник, а так, чтобы есть ее ложкой сколько хочешь, детям везло очень редко.

Сладкие сырки в шоколадной глазури

Сегодня на полках магазинов таких сырков огромный выбор — с разными вкусами и наполнителями, разных производителей. В СССР они тоже производились, но были большой редкостью. Многие советские дети никогда не пробовали их, но те, кому так везло, рассказывали о сладких сырках ровесникам, как о невероятном лакомстве.

Жвачка

Еще одна мечта детей в СССР — жвачка в пластинках. Жвачка в виде прямоугольника с мятным вкусом продавалась свободно, но во рту она превращалась в непонятный жесткий ком. А вот жвачка в пластинках жевалась лучше и была разных вкусов — апельсиновая, кофейная. Однако купить ее, особенно в провинции, удавалось очень редко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о школьной форме в СССР. В школу нельзя было одевать украшения, ходить с распущенными волосами. Детей с детства учили быть такими, как все.