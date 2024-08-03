Коли чоловік — лобіст ЄДАПС. Кохана радника Шмигаля засвітила сумочки ціною в авто

Дівчина має колекцію люксових брендів і відпочиває у США

Кілька років тому в Україну під новим ім’ям повернувся корупційний гігант з 2000-х. Мова про Єдину державну автоматизовану паспортну систему (ЄДАПС), яка виробляла закордонні паспорти з начебто "ексклюзивними голограмами" за грубі гроші.

Одним з лобістів цього повернення називають Сергія Стефурака, радника прем'єра Дениса Шмигаля на громадських засадах. Чоловік не дуже публічний, але його кохана активно веде Instagram і хизується розкішною розкішшю: на кожному селфі нова брендова сумка.

"Телеграф" оцінив гардероб родини лобіста, який просував повернення компанії, пов'язаної з численними корупційними скандалами.

Гардероб коханої

А тим часом ймовірно кохана жінка Сергія Стефурака — Аліна Нагірняк — публікує у соцмережах численні фото з відпочинку у Британії та США і демонструє колекцію дорогих сумок. Вартість брендових речей, які ми побачили — 480 тисяч гривень (11,6 тис. доларів), що співмірно з ціною вживаної іномарки в хорошому стані, але це лише частина.

Дівчина закрила доступ до свого Instagram, де вона підписана @plastylina. Проте є аналогічна сторінка у Facebook @AlinaPlastyLina. І хоча Аліна не публікує фото Сергія, вона викладає знімки своєї доньки, під якими залишає лайки та коментарі мати Стефурака — Марія Савка (більш детально про неї читайте нижче):

У коментарях можна побачити свекруху

А тим часом поглянемо, чим ще кілька років тому у соцмережах хизувалася Аліна. Сумка на цьому фото від відомого люксового бренду Louis Vuitton. Ці бренди зазвичай мають високі ціни на свої продукти. Тож ця сумка коштує 2250 євро (99 965 грн), пояс Gucci — 520 доларів (21 387 грн).

Також впізнаємо лаковану сумку Prada білого кольору, що коштує більш як 2300 євро (102 тис. грн), міні-сумку Gucci Ophidia GG за 1100 доларів (45 тис. грн), чорну сумку Louis Vuitton Alma PM за 2500 євро (111 тис. грн), де ремінь з текстилю можна докупити окремо за додаткові гроші.

Також ми впізнали білі туфлі Prada за 930,00 євро (41 тис. грн), сорочка Burberry за 520 євро (23 тис. грн), сумка Jacquemus 790 євро (35 тис. грн).

Люксовий гардероб

Скандальний ЄДАПС. Що це таке

Концерн ЄДАПС — мільярдна годівниця з 2000-х часів президента Віктора Ющенка, а потім Віктора Януковича. Вона займалась виготовленням закордонних паспортів та акцизних марок. ЄДАПС був монополістом, отримуючи шалені гроші. Саме це приватне підприємство, а не держава, виготовляло паспорти для всієї країни.

У керівництві фігурувало ім’я бізнесмена Юрія Сидоренка. Він мав патенти на різні акцизні марки, зовнішній вигляд паспорта, технології. Вимоги з оформлення документів були прописані на рівні законів і наказів.

Обкладинка паспорта була запатентована

Тому кожен громадянин України, якому потрібен паспорт, був змушений платити компаніям концерну за використання цієї запатентованої "інтелектуальної власності".

У роки розквіту українського консорціуму його амбіції сягнули США. Один такий "стартап" цілком серйозно лобіювався в одній міжнародній організації. Але чомусь ідея електронних паспортів для "Інтерпола" та дачі хабарів чиновникам Міжнародної організації цивільної авіації не сподобалися місцевому правосуддю.

До чого тут Стефурак

Певний час ЄДАПС був усунутий від поліграфічного бізнесу. Але 2021 року знову повернувся: за даними УП, ЄДАПС привів на держполіграфкомбінат "Україна" свій менеджмент (директор, керівники відділу, помічники директора).

Змінилася назва концерну — тепер це "Industrial Innovation Group" (Об'єднані Арабські Емірати), а філія в Україні – "Поллі-Сервіс". У червні 2023-го скоротили перелік винахідників, зокрема прибрали Юрія Сидоренка. Власником патентів залишився захований в офшорах бізнес.

Що залишилося незмінним крізь роки — повага до інтелектуальної власності. 2023 року поліграфкомбінат закупив голограми у компанії "Поллі-Сервіс".

УП вказувала, що одним з лобістів, який просував повернення ЄДАПСу перед урядом, був радник прем'єра Сергій Стефурак.

"Співрозмовники УП у Кабміні вказували на нього як на людину, яка лобіювала ЄДАПС в уряді".

Стефурак — радник Дениса Шмигаля з економічних питань на громадських засадах і не отримує зарплатні. Відповідно, на сайті НАЗК його декларації немає.

Відомо, що його мати — Марія Володимирівна Савка – була першим заступником голови Івано-Франківської ОДА (на той час це був Денис Шмигаль), а після його переходу в Міністерство розвитку громад — півтора місяця була в.о. голови ОДА.

В декларації Савки Сергій Стефурак згадується у розділі про спільне володіння майном.

Також він має низку бізнес-активів, повʼязаних із деревообробною промисловістю, видобутком бурштину, піску, будівництвом, агросектором, торгівлею. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, він бенефіціар ТОВ "ЗАХІД-ПІСОК" (має КВЕД для добування піску, гравію, глин і каоліну), "АГРО ПУКІВ", "ДОМІНІОН ТРЕЙД", "ВЕСТ ФОРЕСТ ГРУП".

Раніше "Телеграф" писав, що донька прокурора Олега Гунька відпочиває у 5-зіркових готелях, подорожує Європою і носить Gucci.