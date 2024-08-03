Когда муж – лоббист ЕГАПС. Возлюбленная советника Шмыгаля засветила сумочки ценой в авто

Девушка имеет коллекцию люксовых брендов и отдыхает в США

Несколько лет назад в Украину под новым именем вернулся коррупционный гигант с 2000-х. Речь о Единой государственной автоматизированной паспортной системе (ЕГАПС), которая производила загранпаспорта с якобы "эксклюзивными голограммами" за грубые деньги.

Одним из лоббистов этого возвращения называют Сергея Стефурака, советника премьера Дениса Шмыгаля на общественных началах. Мужчина не очень публичен, но его любимая активно ведет Instagram и кичится роскошной роскошью: на каждом селфи новая брендовая сумка.

"Телеграф" оценил гардероб семьи лоббиста, продвигавший возвращение компании, связанной с многочисленными коррупционными скандалами.

Гардероб любимой

Тем временем, вероятно, любимая женщина Сергея Стефурака — Алина Нагирняк — публикует в соцсетях многочисленные фото с отдыха в Британии и США и демонстрирует коллекцию дорогих сумок. Стоимость брендовых вещей, которые мы увидели, — 480 тысяч гривен (11,6 тыс. долларов), что сопоставимо с ценой подержанной иномарки в хорошем состоянии, но это лишь часть.

Девушка закрыла доступ к своему Instagram, где она подписана @plastylina. Однако есть аналогичная страница в Facebook @ AlinaPlastyLina. И хотя Алина не публикует фото Сергея, она выкладывает снимки своей дочери, под которыми оставляет ругательства и комментарии мать Стефурака – Мария Савка (более подробно о ней читайте ниже):

В комментариях можно увидеть свекровь

Тем временем посмотрим, чем еще несколько лет назад в соцсетях кичилась Алина. Сумка на этом фото от известного люксового бренда Louis Vuitton. Эти бренды обычно имеют высокие цены на их продукты. Так что эта сумка стоит 2250 евро (99 965 грн), пояс Gucci – 520 долларов (21 387 грн).

Также узнаем лакированную сумку Prada белого цвета, которая стоит более 2300 евро (102 тыс. грн), мини-сумка Gucci Ophidia GG за 1100 долларов (45 тыс. грн), черная сумка Louis Vuitton Alma PM за 2500 евро (111 тыс. грн.). грн), где ремень из текстиля можно докупить отдельно за дополнительные деньги.

Также мы узнали белые туфли Prada за 930,00 евро (41 тыс. грн), рубашку Burberry за 520 евро (23 тыс. грн), сумку Jacquemus 790 евро (35 тыс. грн).

Люксовый гардероб

Скандальный ЕГАПС. Что это такое

Концерн ЕГАПС — миллиардная кормушка с 2000-х времен президента Виктора Ющенко, а затем Виктора Януковича. Они занимались изготовлением загранпаспортов и акцизных марок. ЕГАПС был монополистом, получая безумные деньги. Именно это частное предприятие, а не государство, производило паспорта для всей страны.

В руководстве фигурировало имя бизнесмена Юрия Сидоренко. У него были патенты на разные акцизные марки, внешний вид паспорта, технологии. Требования к оформлению документов были прописаны на уровне законов и приказов.

Обложка паспорта была запатентована

Поэтому каждый гражданин Украины, которому нужен паспорт, вынужден платить компаниям концерна за использование этой запатентованной "интеллектуальной собственности".

В годы расцвета украинского консорциума его амбиции достигли США. Один такой "стартап" вполне серьезно лоббировался в одной международной организации. Но почему-то идея электронных паспортов для "Интерпола" и дачи взяток чиновникам Международной организации гражданской авиации не понравились местному правосудию.

При чем здесь Стефурак

Одно время ЕГАПС был отстранен от полиграфического бизнеса. Но в 2021 году снова вернулся: по данным УП, ЕГАПС привел на госполиграфкомбинат "Украина" свой менеджмент (директор, руководители отдела, помощники директора).

Изменилось название концерна — теперь это "Industrial Innovation Group" (Объединенные Арабские Эмираты), а филиал в Украине — "Полли-Сервис". В июне 2023-го сократили перечень изобретателей, в том числе убрали Юрия Сидоренко. Владельцем патентов остался спрятанный в оффшорах бизнес.

Что осталось неизменным через годы — уважение к интеллектуальной собственности. 2023 полиграфкомбинат закупил голограммы у компании "Полли-Сервис".

УП указывало, что одним из лоббистов, продвигавшим возвращение ЕГАПСа перед правительством, был советник премьера Сергей Стефурак.

"Собеседники УП в Кабмине указывали на него как на человека, который лоббировал ЕГАПС в правительстве".

Стефурак — советник Дениса Шмыгаля по экономическим вопросам на общественных началах и не получает зарплаты. Соответственно, на сайте НАПК его декларации нет.

Известно, что его мать –Мария Владимировна Савка – была первым заместителем председателя Ивано-Франковской ОГА (в то время это был Денис Шмыгаль), а после его перехода в Министерство развития общин – полтора месяца была и.о. председателя ОГА.

В декларации Савки Сергей Стефурак упоминается в разделе о совместном владении имуществом.

Также у него есть ряд бизнес-активов, связанных с деревообрабатывающей промышленностью, добычей янтаря, песка, строительством, агросектором, торговлей. Согласно данным аналитической системы YouControl, он бенефициар ООО "ЗАПАД-ПЕСОК" (имеет КВЭД для добывания песка, гравия, глин и каолина), "АГРО ПУКІВ", "ДОМИНИОН ТРЕЙД", "ВЕСТ ФОРЕСТ ГРУПП".

Ранее "Телеграф" писал, что дочь прокурора Олега Гунько отдыхает в 5-звездочных отелях, путешествует по Европе и носит Gucci.