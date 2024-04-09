Весілля доньки в Intercontinental, Rolex та Hermès. Успішна родина ексчиновника СЦ МВС Броварів

Сергій Чиж видавав доньку заміж в елітному закладі столиці, де виступали зірки

Начальник СЦ МВС у Броварах Сергій Чиж після розкішного весілля доньки Ангеліни в 5-зірковому київському Intercontinental із виступом Kola звільнився. І зайняв вищу посаду.

Родина чиновника у соцмережах продовжує публікувати Мальдіви, прикраси й люксові автомобілі. Але якщо одночасно поглянути на їхні Instagram та декларації — складається враження, що це різні люди. Бо там нічого немає.

"Телеграф" продовжує дивуватися успішному успіху родин посадовців.

Хто такий Чиж

Сергій Чиж подав декларацію при звільненні з посади керівника Територіального сервісного центру (ТСЦ) Броварів 19 грудня 2023 року. Зараз Сергій Чиж вже працює головним спеціалістом відділу реєстрації та допуску водіїв до керування Головного СЦ МВС Київщини. Такий висновок можна зробити зі свіжої декларації чиновника.

Весілля в 5-зірковому Intercontinental

У вересні 2023 року донька колишнього начальника сервісного центру, Ангеліна, вийшла заміж за 22-річного депутата Гірської сільської ради (Київська область) Леоніда Хоменка.

Весілля зіграли в елітному київському 5-зірковому готелі Intercontinental, а саме в банкетному залі Regent Hill. Для гостей співала артистка Kola, ведучими весілля були Володимир Такудіс і Юлія Крауз.

Готель, де святкувала весілля донька колишнього керівника регіонального СЦ МВС Чижа

Усі фото й відео гучних святкувань після того, як це потрапило у медіа, видалили з Instagram. Але їх досі можна знайти на скриншотах:

Виступати на весіллі запрошували відому співачку Kola

Декларація. Нерухомість за копійки

Фінансові справи Сергія Чижа мають кілька цікавих моментів. Зокрема, його родичі уміють купляти нерухомість за копійки:

ділянка у Києві дружини 599 м кв за 4 тисячі гривень (куплена у 2010 році);

(куплена у 2010 році); донька Ангеліна у 2020 р. купила будинок (загальна площа 77,4 м2) у Погребах за 250 тис. грн та величезну ділянку (6003 м2) у Княжичах за 490 тис. Таких цін у Погребах немає навіть для скромного житла. Ось приклад із популярного майданчика для оголошень:

Ціни на нерухомість у населеному пункті

Ангеліна 9 лютого 2023 року придбала статусний позашляховик Range Rover Evoque 2021 року випуску. Ціна — 700 тис. грн, хоча вживану з пробігом можна купити за 1,7 млн:

Ринкова ціна на машину

Фотографії з салону автівки дівчина регулярно виставляє у соцмережах.

Безробітний зять із 5 мільйонами

Чоловік Ангеліни, Леонід Хоменко, у свої 22 роки є депутатом сільради села Гора та керівником ГО "Світле майбутнє громади".

Водночас Хоменко — студент третього курсу юридичного факультету університету Шевченка.

Леонід Хоменко на третьому курсі є депутатом сільради

Леонід — безробітний студент, проте вже має 5 мільйонів гривень готівкою. На початку діяльності в 2019 му такої готівки не було, запаси почали накопичуватися з 2021 року.

5 мільйонів готівкою у студента

До речі, у 20 років юнак мав у власності дві автівки. Що цікаво, мати Леоніда, Тетяна, заплатила 81 тисячі гривень зарплати невістці (це за весь 2023 рік).

Люксові бренди

У стрічці Instagram доньки високопоставленого чиновника багато люксових брендів на кшталт Celine, Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Rolex, Bottega Veneta, Prada, Yves Saint Laurent, Fendi. Все це можна побачити в її Instagram.

Ось, наприклад, у хайлайтс за 2023 рік Аліна опублікувала фото з сумкою Celine за 3000 євро (126 тис. грн).

Сумка Celine за 3000 євро

У травні 2023 року Аліна обрала лук із люксовою сумкою елітного бренду Louis Vuitton за 5900 тис. євро (це 249 тис. грн). Звідки кошти на це у людини, що пару місяців тому випустилась із юрфаку та за рік заробляє на одну третю сумки — це питання. До того ж нагадуємо, чоловік Аліни є безробітним.

Сумка Louis Vuitton

У лютому 2023 року Аліна позує для фото з блакитною сумкою Hermès за 3745 євро (158 тис. грн).

Сумка Hermès

У грудні цього ж року вона публікує фото із зеленою сумкою Chanel. Така коштує 6600 тисяч доларів (257 тис. грн).

Сумка Chanel

На цьому фото лук Аліни складається з люксового годинника Rolex, сумки та пояса Hermès. Годинник складно роздивитися для визначення точної моделі (ціна залежить від діамантів тощо), але приблизно такий Rolex може коштувати 16 тис. євро (675 тис. грн).

Сумка коштує близько 1123 євро (47 тис. грн), а пояс — приблизно 1125 дол. (43 тис. дол.).

Годинник Rolex приблизно за 16 тисяч євро

У деклараціях можновладці зазвичай зазначають наявність такого дорогого годинника як Rolex. Приміром, цей бренд можна побачити у декларації Миколи Тищенка.

Ангеліна вдягає цей дорогий годинник часто. Наприклад, вона вдягла Rolex в Ірпінь у 2022 році, де з коханим роздавала їжу місцевим мешканцям:

Ангеліна в Rolex в Ірпені

Звідки гроші у деклараціях не пояснюється, сподіваємося, що обидва чиновники внесуть правки та якось обґрунтують такі покупки.

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