Субсидию можно оформить в ЦНАП: пошаговая инструкция

Подать документы можно лично или через интернет

Субсидии на оплату коммунальных услуг назначаются в Пенсионном фонде Украины. Но подать заявление на такой вид помощи можно и через центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

Как это сделать и какие нужны документы рассказала директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай. Подробности она озвучила в комментарии для РБК-Украина.

Для оформления субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, по словам Натальи Шамрай, необходимо лично обратиться в ЦНАП. Еще один вариант — почтовое отправление. Также можно подать документы через веб-портал Пенсионного фонда Украины.

Перечень необходимых документов:

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;

декларация про доходы и расходы лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии;

в редких случаях подаются дополнительные документы.

К слову, большинству получателей субсидии на следующий период они будут начисляться автоматически. Но про изменение уровня доходов или состава семьи нужно уведомить ПФУ. Важно также помнить, что субсидию могут отменить, если возникнет задолженность по оплате коммуналки.

Ранее "Телеграф" рассказал, какие доходы влияют на субсидию, а какие нет.