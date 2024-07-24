Нагорода до 10 тисяч доларів: росіяни "відкрили полювання" на українського активіста, він просить СБУ захистити його

Громадський діяльно отримує чималу кількість погроз

Одеський активіст та волонтер Дем’ян Ганул написав заяви начальнику Служби безпеки України та начальнику поліції Одеси з вимогою забезпечити собі захист. Це пов’язано з тим, що росіяни "оголосили полювання на нього" та пропонують за це винагороду.

Відповідну посаду Ганул опублікував у своєму Telegram-каналі. За його словами, за напад на нього на російських форумах пропонують 5000 $ — 10 000 $.

"Цього року басманний суд Москви заочно заарештував мене, за кількома статтями кримінального кодексу РФ. Після останніх акцій із захисту честі військових ЗСУ, я отримую чимало погроз, учора російські канали злили в мережу особисту інформацію про моїх рідних. Почалася ціла психологічна атака на мою сім’ю. На різних російських інформаційних ресурсах оголосили про нагороду за напад на мене 5 000 $ — 10 000 $, — написав Ганул.

Активіст підкреслив, що російська агентура "вільно почувається в Україні". Він навів за приклад вбивство Ірини Фаріон, вбивць якої досі не знайшли.

"Російська агентура дуже вільно почувається в Україні, про це Враховуючи всі ризики, сьогодні я направив заяви на ім’я начальника СБУ в Одеській області Віктора Доровського та начальника головного управління поліції в Одеській області Івана Жука. Прошу їх негайно розглянути та застосувати відповідні процесуальні заходи". Зараз я потребую допомоги держави, я хочу мати можливість захистити себе та своїх рідних", — підсумував активіст.

Дем’ян Ганул: що про нього відомо

Український активіст, громадський діяч, блогер та волонтер. Народився 6 жовтня 1993 року у селі Новоселиця Кропивницької області.

Ганул є засновником та керівником громадської організації "Вуличний фронт". Він був активним учасником Революції Гідності та протистояння в Одесі 2 травня проти проросійських сил.

У 2014–2016 роках – керівник силового блоку Правого Сектору в Одесі.

Був організатором акції повернення Літнього театру (територія Міського саду), проти незаконних забудов у місті та на узбережжі.

Балотувався у депутати до міської ради Одеси на виборах 2020 року від політичної сили Національного корпусу, але партія не подолала 5-відсотковий бар’єр.

У квітні 2020 року вночі невідомі спалили автомобіль Дем’яна Ганула. Сам він пов’язує це зі своєю громадською діяльністю, а ЗМІ зазначають, що напередодні Ганул писав про те, як поліцейські та чиновники вбивають птахів з Червоної книги. Серед одеситів поширена думка, що підпал автомобіля Ганула пов’язаний з його боротьбою з представниками проросійських сил у місті.

Влітку того ж року невідомі обстріляли авто, в якому пересувався Ганул. У машину стріляли з травматичної зброї й нападники їхали двома автомобілями: Toyota RAV 4 з київськими реєстраційними номерами та Mercedes на єврономерах.

Ще один інцидент з нападом на авто Ганула і його підпалом стався в листопаді 2020 року. Тоді невідомі розбили його автомобіль BMW X5. Через кілька годин після цього авто було спалено на СТО.

4 травня 2023 року в Одесі невідомі чоловіки у військовій формі напали та побили Дем’яна Ганула, коли той прийшов на зустріч із ними у кафе для вирішення питань, пов’язаних із волонтерством.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Запоріжжі стався напад на поліцейську. Зловмисники силою намагалися відібрати рюкзак, після чого розпорошили в очі сльозогінний газ.