Чому підозрюваний у вбивстві Фаріон не заперечує свою вину: батько Зінченка пояснив

Чоловік не вірить, що син міг вбити Фаріон

Батько підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченко заявив, що у сторони обвинувачення немає прямих доказів причетності його сина до замаху. Водночас він очікував, що суд відхилить апеляцію про зміну запобіжного заходу.

Як зазначив Федір Зінченко Новинам.LIVE, він не вірить у те, що син міг вчинити вбивство. Чоловік наголосив, що вони з дружиною виховували В'ячеслава по-іншому.

Водночас Федір додав, що прокурор та слідство не мають прямих доказів причетності сина до замаху та вбивства. Більшість доказів — свідчення очевидців, які не збігаються з фактами.

"Поки не довели ніяких фактів причетності мого сина до цього злочину. Сторона обвинувачення має показати, що ось Зінченко і саме він стріляв на відстані 1,5 метра", — наголосив він.

Спілкуючись з кореспондентами Зінченко старший додав, що не знає чому син на першому засіданні суду не заперечував своєї провини.

"Він вибрав таку лінію поведінки. Це його право", — пояснив батько.

Зауважимо, під час апеляційного засідання суду 5 серпня адвокат звинуваченого наголосив, що "свідки не розгледіли обличчя нападника". А також дані очевидців про зріст та тривалість перебування вбивці та Зінченка не збігаються з фактами.

Нагадаємо, підозрюваного у вбивстві мовознавиці Фаріон затримали у Дніпрі. Ним виявився 18-річний футболіст. Його схарактеризували як проукраїнського і вихованого хлопця.

Раніше "Телеграф" розповідав, що поліцейські виявили будинок, в якому міг жити підозрюваний.