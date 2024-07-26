Затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон: поліція поділилася відео

Поруч була його мати

Поліція показала момент затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон 18-річного дніпрянина В’ячеслава Зінченка. Це сталося четвер, 25 липня, у місті Дніпро.

Відео моменту затримання показали під час брифінгу МВС. У цей час вдома була його мати.

Також на брифінгу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про деталі резонансного злочину. Він зазначив, що під час пошуків правоохоронці опитали понад 900 свідків та зібрали понад 9 тисяч зображень. На затриманого були схожі 80 людей.

Зазначимо, що силовики затримали В’ячеслава Зінченка під час операції з пошуку вбивці відомого мовознавця Ірини Фаріон. Їй у скроню вистрілили 19 липня з пістолета Макарова. Нападник підстеріг її біля власного будинку. Лікарі намагалися врятувати мовознавця, але вона померла у медичному закладі.

У правоохоронних органах повідомляють, що вбивство Фаріон має російський слід. Затриманий нібито отримав замовлення. Він слідував за громадським діячем та винайняв не менше трьох квартир у Львові під час виконання завдання.

"Телеграф" писав, що відомо про 18-річного підозрюваного у вбивстві Зінченка В’ячеслава. Його характеризують позитивно, він із доброї родини. Затримання сина прокоментував батько.