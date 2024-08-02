Рус

Неочікувана знахідка у справі про вбивство Фаріон: поліцейські виявили будинок, в якому міг жити підозрюваний (карта)

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Вбивство Ірини Фаріон Новина оновлена 02 серпня 2024, 13:10
Вбивство Ірини Фаріон. Фото Колаж "Телеграф"

Було знайде 14 різних предметів, які вказують на проживання людини

Поліція виявила на околицях Львова дачний будиночок, яким міг користуватись зловмисник під час підготовки замаху на мовознавицю і громадську діячку Ірину Фаріон. Там було знайдено речей, які можуть належати підозрюваному у вбивстві.

Про це стало з ухвалу суду, пише "Судовий репортер". У документі йдеться про те, що будинок виявили під час слідчих дій 21 липня.

Він розташований на ділянках городнього товариства "Малі Голоски" — у лісовій місцевості в урочищі Голоски в Шевченківському районі Львова.

"Під час відпрацювання шляхів підходу та відходу від місця події особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, у лісовій місцевості за GPS-координатами 49.8705586, 23.9897726 було виявлено будинок, у якому могли були речі та предмети, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення", — йдеться в ухвалі.

Правоохоронці знайшли там різні речі, якими міг користуватися підозрюваний. Їх вилучили та долучили до справи. Серед знайденого – пластиковий посуд, пачка з-під цигарок, попільничка з чотирма недопалками, матрац, подушки, покривало, картонна коробка — в ній була свічка, фольга, два пластикові стакани та фрагменти паперу, сіре покривало, наволочка з-під подушки та простирадло золотого кольору.

Вбивство Ірини Фаріон — що відомо

У п'ятницю, 19 липня, у Львові на вулиці Масарика підстрелили жінку. Пізніше виявилось, що це була відома мовознавиця Ірина Фаріон.

Близько 19:30 невідомий чоловік вистрілив Ірині Фаріон у скроню біля її будинку, після чого її негайно госпіталізували. Повідомлялося, що стан Фаріон украй важкий, у неї трапилася глибока мозкова кома, а потім і зупинка серця. Серце змогли запустити. Проте лікарі намагалися врятувати її життя кілька годин, проте стан жінки був надто важким і вже о 23:20 настала біологічна смерть.

Пізніше стало відомо, що кілер який скоїв замах на Ірину Фаріон, використовував пістолет Макаров. Про це "Телеграфу" повідомили джерела в Національній поліції.

Слідство розглядає декілька версій причин вбивства відомої української філологині Ірини Фаріон. Мовиться про особисту неприязнь, громадсько-політичну діяльність, а також замовне вбивство.

За словами очевидців, перед замахом на Ірину Фаріон за її домом стежив підозрілий хлопець. Він два-три тижні сидів на лавці у дворі, ні з ким не спілкувався і просто спостерігав.

На події відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що для встановлення обставин злочину залучено Нацполіцію та СБУ. Глава держави також заявив, що кожен винний у цьому нападі має понести повну відповідальність.

У неділю, 22 липня, у Львові проходило прощання з відомою філологинею, мовознавицею та колишньою нардепкою Іриною Фаріон. Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов був присутнім на церемонії прощання. Сотні людей прийшли до Гарнізонного храму святих апостолів Петра та Павла у центрі Львова.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон — що про нього відомо

У четвер, 25 липня, ймовірного підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон, затримали у Дніпрі. Операцію із затриманням реалізували фахівці Національної поліції України, СБУ та інших служб. Пізніше у мережі з’явилося відео, на якому очевидці зафільмували затримання ймовірного підозрюваного. За даними ЗМІ, затримання відбулося у ЖМ "Парус".

Потім в одному із великих українських Telegram-каналів опублікували його фото. Зазначається, що ймовірний підозрюваний 2006 року народження і зараз йому 18 років.

Затриманого юнака, якого можуть підозрювати у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, сусіди характеризують як чемного, цілеспрямованого та доброзичливого хлопця. За їхніми словами, він не міг вчинити замах на філологиню. Батько, який служить на фронті запевняє, що той є патріотом і мотивів для скоєння цього злочину він не мав. А матір каже, що його використовують.

Сам молодик був підписаний у соцмережах на низку ультраправих груп. Зокрема, він стежив за публічною сторінкою "Проти системи", власником якої, як зазначено в описі, є блогер Марко Бондаренко, який просуває конспірологічні теорії, а також расистські та неонацистські ідеї.

Йому було обрано запобіжний захід. 18-річного мешканця міста Дніпро відправлено під варту на 60 діб без альтернативи внесення застави. Адвокат Ігор Суліма, який раніше неодноразово захищав людей, які підозрювались у зраді і колаборантстві відповів, чи може його підзахисний при бажанні просити про свою мобілізацію до лав ЗСУ. Адже законом передбачено таку можливість для деяких ув'язнених. А також оцінив сукупність доказів у справі проти свого клієнта і заявив про те, що вони сумнівні. За його словами, в цьому випадку такого поняття як сукупність доказів взагалі немає. Окрім цього, Суліма сказав, що доньці вбитої Ірини Фаріон, яка у суді накинулася з погрозами та прокльонами на підозрюваного загрожує карна справа.

Теги:
#Львів #Вбивство #Фаріон