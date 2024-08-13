Ірину Фаріон вбила Росія? В СБУ дали офіційну відповідь

Спецслужба розглядає одразу дві версії вбивства української політичної діячки

За вбивством екснардепки і мовознавиці Ірини Фаріон могли стояти російські спецслужби. Перевірки цієї версії ще тривають. Про це йдеться в офіційній відповіді Служби безпеки України на інформаційний запит сайту "Телеграф".

Відповідаючи на запитання щодо причетності російських спецслужб до смерті політичної діячки, в СБУ повідомили: "У межах свого функціоналу Служба безпеки здійснює комплекс заходів для з’ясування всіх обставин вбивства. Серед іншого, СБУ перевіряє одну із версій щодо причетності російських спецслужб до організації вбивства та зв'язку затриманого із неонацистським рухом, центр якого знаходиться в РФ".

Версію про причетність російських спецслужб розглядають в тому числі в СБУ

І якщо назви російських спецслужб СБУ називати не стала, то по російському неонацистському руху конкретики більше.

В убивстві Ірини Фаріон МВС підозрює 18-річного жителя Дніпра, який "засвітився" у коментарях на форумі неонацистської організації NS/WP – (National-Socialism/White Power), що діє в Росії і визнана терористичною. Саме цей рух, за даними ЗМІ, був причетний до підпалів військкоматів та машин у РФ, а також нібито готував замахи на кремлівських пропагандистів Володимира Соловйова та Маргарити Симоньян.

Сам юнак на засіданні суду 5 серпня не визнав свою причетність до руху російських неонацистів.

Нагадаємо, Нацполіція розглядає три основні версії вбивства Ірини Фаріон: особиста неприязнь, громадсько-політична діяльність відомої українки, а також "російський слід".