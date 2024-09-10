Була "правою рукою" Януковича та однією з найвпливовіших жінок України: де зараз Ганна Герман і як виглядає (фото)

Ганна Герман закликала до "руского міра"

Екснардепка від "Партії регіонів" та соратниця четвертого Президента України Віктора Януковича Анна Герман завжди мала неоднозначну репутацію. Вона носила сукні з тисячі і навіть десятки тисяч доларів у Верховну Раду під час війни. Ексрегіоналка відійшла від активної політичної діяльності після втечі Януковича до Росії і зникла з публічного простору.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз перебуває Анна Герман, що про неї відомо і чим займається одіозна колишня депутатка України.

Що відомо про Ганну Герман

Народилася майбутня депутатка у селі Колодуби Львівської області. Навчалася в університеті імені І. Франка на факультеті журналістики. Пізніше працювала у редакції районної газети "Ленінська зоря", була кореспонденткою, членкинею правління Спілки журналістів СРСР тощо.

Політична кар’єра Ганни Герман розпочалася з посади прессекретарки Прем'єр-міністра України і вже за рік стала радницею голови Партії регіонів В. Януковича, а згодом — народною депутаткою України 5-го скликання. За кілька років Анна Герман стала заступницею Глави Адміністрації Президента України, а ще за якийсь час — Янукович призначив Герман своєю радницею. За кілька місяців Ганна Герман заявила, що йде з політики. Вона завжди просувала проросійську політику і закликала до "руского міра".

Після завершення політичної кар’єри Ганна Герман написала книгу "Дівчинка і косміти" у перекладі французькою мовою. У 2016 році екснардепка увійшла до рейтингу, де зібрано найсильніших ораторів за часи незалежності України, разом із Вячеславом Чорноволом та Ліною Костенко. Також Ганна Герман потрапила до рейтингу найвпливовіших жінок України. Нардепка зайняла 2 місце.

Співпраця з КДБ — підозри

Британський журналіст заявив, що Ганна Герман з 19 вересня 1979 року була агенткою КДБ і мала псевдонім "Тереза". Ексрегіоналка цю інформацію спростовує і навіть планувала подати на журналіста до суду. На питання щодо цього Герман відповідати відмовлялася.

Втрата дітей

За життя Ганна Герман втратила двох синів. Молодший син політичної діячки Роман загинув в автокатастрофі у віці 17 років. Хлопець повертався з відпочинку в Одесі, за кермом був брат дружини Миколи (старшого брата). Авто вибухнуло, Роман помер на місці.

Старший син помер дорогою до лікарні. Вночі Микола відчув гострий біль і вирішив сам сісти за кермо. Дорогою його стан погіршився і він не доїхав до лікарні. Микола Герман помер від інфаркту.

Могили синів Ганни Герман на Байковому кладовищі. Фото: gazeta.ua

Де зараз Ганна Герман

У травні 2022 року екснардепку було помічено на похороні Леоніда Кравчука, що для багатьох стало несподіванкою. До речі, для трагічної події Анна Герман обрала сумочку від бренду Chanel.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Фото: tabloid, Ельдар Сарахман

Фото: tabloid, Дмитро Ларін

У квітні 2023 екснардепку помітили в місті Бенідорм, що в Іспанії. Жінку, схожу зовні на Ганну Герман, помітили у продуктовому магазині на іспанському курорті. Такі фото у своєму Telegram-каналі опублікував Сергій Стерненко — громадський активіст. Однак офіційних підтверджень про постійне перебування в Іспанії Анни Герман немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз і як виглядає син Віктора Януковича Олександр. Його звинувачували у корупції та відмиванні грошей.