За їх порушення могли навіть посадити в тюрму: 5 немислимих заборон, які діяли в СРСР

Сучасним людям вони можуть здаватися дикими

Для жителів СРСР було встановлено багато заборон. За порушення деяких з них можна було отримати значний термін ув'язнення.

Такі заборони сучасним українця можуть здаватися просто немислимими. Проте деякі з них протрималися до самого розпаду "совка" у 1991 році. Ми вирішили пригадати лише частину з них.

Заборонені "голоси"

У СРСР було суворо заборонено іноземні радіостанції, такі як "Радіо свобода", "Голос Америки" чи "Німецька хвиля". Їх називали іноземними "голосами".

Ба більше, якщо людину не зловили за прослуховування таких радіостанцій, можна було отримати покарання за те що, вона поділилася почутим зі знайомим або колегами. Це потрапляло під статтю "Антирадянська агітація і пропаганда", якою передбачалося позбавлення волі на термін до 7 років і заслання до 5 років.

Заборонена література

Також у СРСР не можна було прочитати твори репресованих радянською владою письменників. А таких були десятки.

Там навіть видавали "Зведений список книг, які підлягають виключенню з бібліотек і книготорговельної мережі". Ця заборона діяла аж до 1991 року.

Іноземна музика

Жителі "совка" здебільшого не мали можливості слухати популярні західні музичні гурти. Наприклад, диски Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple у СРСР не видавалися. Пісні таких виконавців не транслювали по радянському телебаченню і радіо. Проте ця музика все-таки проникала до СРСР. Диски іноземних виконавців можна було придбати на "чорному ринку", проте за це теж загрожувало покарання.

Мітинги

У СРСР біли заборонені вуличні акції. Мова йде про ті, що не були організовані владою.

Тих, хто все-таки наважувався влаштувати акцію протесту, наражали себе на велику небезпеку. За такий вчинок могли позбавити волі або відправити на примусове лікування до психлікарні.

Приватне підприємництво

В СРСР забороняли перепродувати речі дорожче, ніж їх придбали. Це називали "спекуляцією". За неї була передбачена кримінальна відповідальність. КДБ і міліція регулярно полювали на "фарцовщиків", але це все одно не ліквідовувало підпільну торгівлю. Попри ризик, ця справа могла приносити чималі за мірками "совка" доходи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як у СССР з'явилися "легендарні" хрущовки. Символ епохи називали хрущобами і було за що.