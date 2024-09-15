За их нарушение могли даже посадить в тюрьму: 5 немыслимых запретов, действовавших в СССР

Современным людям они могут показаться дикими

Для жителей СССР было установлено много запретов. За нарушение некоторых из них можно было получить значительный срок заключения.

Такие запреты современным украинцам могут казаться просто немыслимыми. Однако некоторые из них продержались до самого распада "совка" в 1991 году. Мы решили вспомнить только часть из них.

Запрещенные "голоса"

В СССР были строго запрещены иностранные радиостанции, такие как Радио свобода, Голос Америки или Немецкая волна. Их называли иностранными "голосами".

Более того, если человека не поймали за прослушивание таких радиостанций, можно было получить наказание за то, что он поделился услышанным со знакомым или коллегами. Это попадало под статью "Антисоветская агитация и пропаганда", предусматривавшую лишение свободы на срок до 7 лет и ссылку до 5 лет.

Запретная литература

Также в СССР нельзя было прочесть произведения репрессированных советской властью писателей. А таковых были десятки.

Там даже издавали "Сводный список книг, подлежащих исключению из библиотек и книготорговой сети". Этот запрет действовал вплоть до 1991 года.

Иностранная музыка

Жители "совка" в большинстве своем не имели возможности слушать популярные западные музыкальные группы. К примеру, диски Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple в СССР не издавались. Песни таких исполнителей не транслировали по советскому телевидению и радио. Однако эта музыка все-таки проникала в СССР. Диски иностранных исполнителей можно было приобрести на "черном рынке", однако за это тоже было наказание.

Митинги

В СССР были запрещены уличные акции. Речь идет о тех, что не были организованы властями.

Те, кто все же решался устроить акцию протеста, подвергали себя большой опасности. За такой поступок могли лишить свободы или отправить на принудительное лечение в психбольницу.

Частное предпринимательство

В СССР запрещали перепродавать вещи подороже, чем их приобрели. Это называли "спекуляцией". За нее была предусмотрена уголовная ответственность. КГБ и милиция регулярно охотились на "фарцовщиков", но это все равно не ликвидировало подпольную торговлю. Несмотря на риск, это дело могло приносить немалые по меркам "совка" доходы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как в СССР появились "легендарные" хрущевки. Символ эпохи называли хрущобами и было за что.