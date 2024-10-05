Часть семьи за границей? Как это влияет на назначение субсидии

О выезде кого-либо из зарегистрированных или члена семьи нужно сообщить в ПФУ

Для того чтобы получать субсидию в Украине в октябре, некоторые люди должны обновить данные в Пенсионном фонде. В частности, это касается тех, у кого изменилось что-то в семейном и имущественном состоянии. Одно из таких изменений — когда один из зарегистрированных лиц или членов их семьи находится за границей суммарно более 60 дней.

В Пенсионном фонде отмечают, что если есть подтверждение пребывания за границей, то на такое лицо не распространяются социальные нормы и нормативы использования жилищно-коммунальных услуг, также не влияют и доходы этого лица. Если об этом не сообщить и субсидию вычислят с учетом этого человека, выплату жилищной субсидии прекратят, а излишне выплаченные средства должны быть возвращены получателем.

Если кто-то из домохозяйства уехал за границу, когда субсидия уже назначена, то об этом нужно сообщить в 30-дневный срок. Однако есть исключения для тех, кто живет в:

Волынский

Днепропетровской

Донецкой

Житомирской

Запорожский

Киевской

Луганской

Николаевской

Одесский

Сумской

Харьковской

Херсонской

Черниговский

в Киеве.

Получатели субсидии из этих мест должны сообщить о пребывании члена домохозяйства за границей в течение месяца после прекращения или отмены военного положения в Украине.

Если из-за выезда кого-либо из ваших родных или зарегистрированных за границу, субсидию прекратили выплачивать, продолжать получать такой вид помощи от государства можно по новому обращению с начала следующего отопительного или неотапливаемого сезона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие документы нужны для того, чтобы назначили субсидию. Отметим, что для получения субсидии нужно удовлетворять определенным критериям, даже если у вас невысокие доходы.