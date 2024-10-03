Кому перерахують субсидію автоматично, а кому треба іти в ПФУ

Сума субсидії розраховується індивідуально

Субсидія після 1 жовтня має покривати витрати людей на опалення. Її призначають не тільки тим, в кого опалення централізоване. Якщо ви раніше отримували субсидію — 1 жовтня не потрібно терміново бігти в ПФУ.

Пенсійний фонд України автоматично підрахує нову суму допомоги для більшості отримувачів, яким вже призначали субсидію раніше. Нова заявка не потрібна, якщо дані не змінились.

Прийти з повним пакетом документів до Пенсійного фонду потрібно у випадку, якщо це перше звернення, або якщо раніше було відмовлено в призначенні. Також заявки необхідно подавати при змінах у складі домогосподарства або соціальному стані. В такому випадку потрібно звернутися до Пенсійного фонду з заявою, декларацією та додатковими документами для повторного розгляду заявки.

Розмір субсидії на опалювальний період буде більшим, ніж минулоріч чи у попередні місяці, у зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги. Зазначимо, що при подальшій зміні вартості послуг ЖКГ, сума субсидії також оновлюється без особистого звернення.

Зверніть увагу, нова сума субсидії за опалювальний сезон буде виплачена в листопаді, враховуючи 15 днів із опаленням у жовтні. Субсидія виплачена у жовтні буде за вересень із незміненою сумою.

В разі звернення по субсидію до кінця осені (30.11), її нараховуватимуть у повному розмірі включно з частковим відшкодування вартості комунальних послуг в межах нормативів за попередній період опалювального сезону. Якщо звернутися з початку зими — з місяця звернення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що при призначенні субсидії на опалювальний період є особливості з урахуванням доходів. Особливу увагу слід звернути пенсіонерам.