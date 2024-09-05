Мінімум по 12 годин: в ЦПД дають дуже сумний прогноз щодо відключень світла взимку

Зараз великі надії покладаються на західну допомогу, щоб відновити якнайбільше генерації

В Україні на зимовий період існує два сценарії відключень світла – оптимістичний та песимістичний. За першим з них відключення світла триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин на добу.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації із посиланням на прогноз, який зробив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. За його словами, той або інший сценарій реалізується залежно від того, як розвиватимуться події восени.

Так, оптимістичний прогноз передбачає роботу до 9 блоків АЕС в Україні, помірну зиму без сильних морозів та відновлення хоча б 3 ГВт з 6 ГВт пошкодженої російськими окупантами енергетики. В такому випадку можливі відключення світла не більше 12 годин на добу.

Песимістичний сценарій, відповідно, передбачає роботу не більше семи блоків АЕС, відновлення до 2 ГВт потужностей, холодну зиму та удари російських окупантів по енергетиці. В таких умовах цієї зими українці можуть проводити без світла по 20 годин на добу.

Член енергетичного комітету Сергій Нагорняк зазначив, що у випадку, якщо взимку середня температура опуститься до -10°C, українці будуть не мати світла по 10 годин на день мінімум. 14 годин громадяни України будуть мати світло та опалення.

В ЦПД додали, що зараз великі надії покладаються на західну допомогу. США обіцяли допомогти у відновленні та модернізації української енергосистеми, зокрема на ці цілі надано пакет у 800 млн доларів.

"Втім, поряд з державними заходами, бізнесу та населенню доцільно потурбуватися про резервні системи живлення (павербанки, зарядні станції, дизельні генератори, сонячні панелі та інвертори), щоб впевнено пережити екстрені відключення електроенергії", – зазначили у Центрі.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що для України зима простою не буде. Є три варіанти того, як у цей період відключатимуть світло у будинках українців, все залежатиме від погоди та російських обстрілів.

Як повідомлялося раніше, в "Укренерго" прогнозували, що відключення світла взимку будуть, але гуманітарної катастрофи через це не відбудеться.