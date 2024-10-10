Багато грошей витрачати не варто, якщо хочете отримувати субсидію

Є обмеження по сумах покупок, валютних операціях та депозитах

В Україні призначають субсидії на осінньо-зимовий опалювальний сезон. Не всі мають на них право, наприклад субсидію не виплатять тому в кого є борги за житлово-комунальні послуги. Загалом є дев'ять основних причин відмови у субсидії.

Одна з них — занадто великі витрати. Якщо протягом 12 місяців, перед тим як звернутися по субсидію, люди провели операцію на суму понад 50 тисяч грн, наприклад придбали землю, нерухомість, машину, будівельні матеріали або товари довгострокового вжитку, внесли гроші до статутного капіталу тощо — субсидію не нададуть. Виключення по втратах — тільки медичні, освітні та житлово-комунальні послуги.

Також на надання субсидії не повпливає, якщо людина продала єдине житлове приміщення у власності і протягом шести місяців придбала інше. Доходи від такого продажу не враховуються в загальний дохід домогосподарства.

Ще одне грошове обмеження на купівлю валюти протягом 12 місяців загальною сумою на 50 тисяч грн. Йдеться як про безготівкове, так і готівкове придбання.

Інші обмеження стосується наявності депозитів або облігації внутрішньої державної позики — загальна сума не має перевищувати 100 тисяч грн на 1 число місяця з якого призначається субсидія.