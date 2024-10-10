Много денег тратить не стоит, если хотите получать субсидию

Есть ограничения по суммам покупок, валютным операциям и депозитам

В Украине назначаются субсидии на осенне-зимний отопительный сезон. Не все имеют на них право, например субсидию не выплатят, поэтому у кого есть долги за жилищно-коммунальные услуги. В общей сложности есть девять основных причин отказа в субсидии.

Одна из них – слишком большие затраты. Если в течение 12 месяцев, перед тем как обратиться за субсидией, люди провели операцию на сумму более 50 тысяч грн, например, приобрели землю, недвижимость, машину, строительные материалы или товары долгосрочного потребления, внесли деньги в уставный капитал и т.д. — субсидию не предоставят. Исключение по потерям – только медицинские, образовательные и жилищно-коммунальные услуги.

Также на предоставление субсидии не повлияет, если человек продал жилое помещение в собственности и в течение шести месяцев приобрел другое. Доходы от таких продаж не учитываются в общий доход домохозяйства.

Еще одно денежное ограничение на покупку валюты в течение 12 месяцев на общую сумму на 50 тысяч грн. Речь идет как о безналичном, так и о наличном приобретении.

Другие ограничения касаются наличия депозитов или облигации внутреннего государственного займа — общая сумма не должна превышать 100 тысяч грн. на 1 число месяца, из которого назначается субсидия.