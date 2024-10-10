Навіщо в СРСР у квартирах робили дві вхідні двері

Їх ще й додатково обшивали

Радянські квартири, а особливо так звані "хрущовки", мали кілька унікальних елементів, деякі з них збереглись і досі. До прикладу, більшість квартир і до тепер має дві вхідні двері.

"Телеграф" розповість, навіщо в СРСР у хрущовках робили дві вхідні двері. Це рішення здебільшого має практичний характер.

З початку будівництва хрущовок вони мали одні дерев'яні двері, які навіть за наявності обшивки, погано утримували тепло та пропускали сторонні звуки. Тому більшість власників квартир власноруч встановлювали другі двері, аби житло було більш комфортним.

Основними проблемами у хрущовках у радянські часи виступала погана тепло та звукоізоляція за наявності однієї двері. Люди взимку сильно мерзли, а гучні розмови сусідів, які крокували коридорами, не давали спокою.

Тож, аби поліпшити ситуацію, люди намагалися обшити двері різними матеріалами, такими як дерматин чи поролон. Якщо ж це не спрацьовувало, то вставляли додаткові двері, які теж обшивали.

Наявність такого бар'єра врешті-решт вирішувала проблеми. Адже дві двері створювали додатковий бар'єр для холодного повітря. Між дверима утворювався повітряний прошарок, який слугував природним ізоляційним шаром, зменшуючи втрати тепла.

Згодом, деякі хрущовки почали будувати вже з двома дверима, при цьому варіант встановити одні потужні і щільні двері не розглядався.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у СРСР святкували День вчителя. В цей день радянські школярі йшли на уроки з квітами та в ошатному одязі.