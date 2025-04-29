Готувати генератори й акумулятори? Чи будуть відключення світла влітку

Влітку може зрости споживання електроенергії

Україна може повернутися до графіків відключення світла. Українцям варто бути готовими до можливих перебоїв з електропостачанням у літній період.

Про це розповів народний депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко в ефірі телеканалу "Київ24". За його словами, ситуація в енергосистемі залишається нестабільною.

"Генератори і акумулятори не треба нікуди далеко ховати. Ми в зоні турбулентності, у нас немає профіциту потужності й ми будемо постійно балансувати на межі дефіциту", — зазначив Кучеренко.

Він підкреслив, що навіть без урахування ризику ракетних атак РФ можливі тимчасові проблеми в роботі енергосистеми. Кількість аварій та відключень, за словами депутата, може лише зростати.

"Влітку, коли буде спека наближатися, споживання буде зростати. І в нас, на жаль, можуть бути локальні проблеми по території України з певними обмеженнями", — пояснив Кучеренко.

Нагадуємо, що відключити світло можуть за борги. У компанії YASNO пояснили порядок відключення споживачів, які мають борги від електрики. Там нагадали, що мораторій на відключення зняли на початку 2024 року, щоб не допустити зловживань.

Раніше "Телеграф" писав, що відключення світла можуть повернутися. Українцям дали важливу пораду.