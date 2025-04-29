Український виш придбав гольф-клуб на узбережжі Дніпра у Києві (фото)

Інвестиція "затягне" на 40 мільйонів доларів

Київська школа економіки (KSE) отримає новий кампус. Його відкриють на території гольф-клубу, який купили за 18 мільйонів доларів.

Про це повідомив президент KSE Тимофій Милованов. За його словами, загалом інвестиція "затягне" на 40 мільйонів доларів. За ці гроші школа планує:

реконструкцію будівлі;

нові простори;

аудиторії;

лабораторії;

мейкер-спейси;

території.

"Буде дуже няшно. Це найбільша інвестиція в освіту в один університет в Україні за час незалежності", — вважає Милованов.

Милованов пояснив, що новий кампус стане новим Альма-матер для інженерів, математиків, урбаністів, психологів, "та всіх, хто потрібен Україні для стійкості та відновлення, для можливості захистити нас і відбудувати Україну".

"Я хочу, щоб студенти могли приходити у велику бібліотеку, вчитись, читати книжки і дивитись на Дніпро та зелений парк. Щоб в Україні залишились таланти, а не поїхали в США, Британію, Польщу або, як раніше було, в Москву. А таланти, які поїхали з України — повернулись, і були тут, і будували Україну, а не ставали частиною чужого майбутнього", — каже він.

Що буде з гольф-клубом та територією

При цьому в KSE не відмовлятимуться від минулої діяльності гольф-клубу і обіцяють підтримувати цей спорт.

"Ми не будемо відгороджуватися парканами, і відкриємо цю частину парка для усіх мешканців. Те що раніше було доступно тільки для еліт, буде доступне для усіх. Ми працюємо з оболонською спільнотою, і плануємо відновити літній кінотеатр.

Висоток не буде, ЖК не буде, машин що їздять по парку не буде, шашличної і алкоголю не буде. Буде Гарвард. Для людей. Відкритий. Буде розвиток і якість.Те що давно мало б бути, але не було. Ще будуть маленькі яхточки-вітрильники та академічна гребля як в Бостоні у МІТ (Масачусетський технологічний інститут)", — розповів він.

Звідки гроші

Милованов пояснює, що KSE – це приватний університет та американська неприбуткова організація.

"Усі кошти від міжнародних та українських донорів та партнерів KSE. З 2022 року донори передали KSE Foundation близько $150 млн. Для гуманітарної допомоги, оборони, аптечки, дрони, БПЛА, гелікоптери, освіта, відбудова клініки, авто, Зараз KSE інвестує в інфраструктуру для інженерноі та математичної освіти України, тобто економіку і безпеку. В майбутнє України. Щасливе. Успішне. Мирне", — пояснив Милованов.

Де розташований і як виглядає гольф-центр

Гольф-центр розташований в Оболонському районі Києва на вулиці Оболонська набережна 20.

Фото:

Гольф центр у Києві

Гольф центр у Києві

Гольф центр у Києві

Гольф центр у Києві

Гольф центр у Києві

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні посеред війни збудують грандіозний курорт за $1,5 млрд.