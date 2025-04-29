Російський БПЛА вбив 12-річну відмінницю на Дніпропетровщині (фото)

Дівчинка померла дорогою до лікарні

У Самарівському районі Дніпропетровської області внаслідок атаки ворожого БПЛА загинула 12-річна дівчинка. Нею виявилася Тітаренко Маргарита Вікторівна.

Про це повідомляє один із місцевих Telegram-каналів. Зазначається, що дівчинка росла талановитою дитиною.

Як стало відомо, Маргарита була переможницею творчих конкурсів та предметних олімпіад, активною учасницею заходів у будівлі культури.

Наша редакція приносить щирі співчуття сім’ї загиблої дитини.

Титаренко Маргарита. Фото: Новік Now

Деталі трагедії

У ніч проти 29 квітня армія країни-агресора Росії атакувала безпілотниками Дніпропетровську область.

Ворожа атака спричинила трагедію. У Губиниській громаді Самарівського району загинула 12-річна дівчинка. Постраждали дівчинка 6 років та двоє дорослих. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Місцеві жителі самостійно витягли одну дитину, проте дівчинка 2012 року народження, на жаль, померла дорогою до лікарні. Ще одну дівчинку, 2019 року народження, знайшли рятувальники та передали медикам", – розповіли у ДСНС.

Розбір завалів після таки БПЛА.

Розбір завалів після таки БПЛА.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 25 квітня росіяни атакували Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок удару є загиблі та поранені, у тому числі тяжкі. Відомо, що серед загиблих є дитина.