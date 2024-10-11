Ви прирікаєте себе на бідність: дві звички, від яких варто відмовитись

Дотримуйтеся принципу 80/20 і припиніть думати, що у вас нічого не вийде

Бідність — це фінансовий стан, який все ж таки можна подолати. Достатньо лише змінити своє мислення та дії.

Шлях від фінансових труднощів до успіху зазвичай потребує серйозних змін у способі життя, пише Newtraderu. Є дві звички, від яких повністю відмовляються люди, котрі досягли грошового добробуту.

Фінансова безрозсудність

Однією з ключових навичок, від якої відмовляються успішні люди, є схильність до зайвих витрат. Життя не по кишені веде до замкнутого кола фінансових проблем. Натомість ті, хто накопичує капітал, дотримуються дисципліни в витратах і нерідко слідують правилу 80/20: тобто 80% доходу йдуть на повсякденні потреби, а 20% — відкладаються або інвестуються.

Знайдіть можливості для скорочення витрат, наприклад, менше відвідуйте ресторани або скасуйте непотрібні передплати. Робіть акцент на витратах на необхідні речі та ті, які дійсно приносять користь. Також варто прагнути до збільшення доходів.

Самообмежувальні переконання

Одним із ключових кроків на шляху від бідності до багатства є подолання обмежуючих переконань. Ці внутрішні установки змушують нас вірити, що ми недостатньо хороші, не заслуговуємо на успіх чи не маємо потрібних знань для досягнення фінансового добробуту.

Щоб змінити спосіб мислення, почніть з виявлення своїх негативних переконань про гроші та успіх. Замінюйте негативні установки на позитивні твердження, але й не забувайте постійно вчитися фінансової грамотності.

Ідея фінансової свободи може здатися нездійсненною мрією, яку вдається досягти лише "обраним". Але це своїм прикладом спростував колишній працівник Google Шао Чунь.