У Києві судили модель OnlyFans: поліцейським довелося витратити тисячі гривень на купівлю її відвертих фото

Дівчині необхідно буде сплатити значний штраф

У Дніпровському районному суді Києва вирок почула модель OnlyFans, яка публікувала контент на платформі для дорослих. Щоб довести її причетність до виробництва порнографії, оперативники купили у неї фото та відео більш ніж на 5 тисяч гривень.

Дівчина повністю визнала свою провину та була оштрафована на 35 700 гривень. Подробиці судового розгляду були опубліковані в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У матеріалах справи зазначено, що дівчина зареєструвалася на платформі OnlyFans, де за гроші публікувала відвертий контент – порнографічні фотографії та ролики зі своєю участю.

Щоб довести її провину, слідчі зробили оперативну закупівлю та витратили на ці цілі 5110 гривень. Правоохоронці купив 8 фото та 11 відео за участю дівчини та перевели їй на рахунок зазначену суму.

Фігурантку звинуватили у виготовленні та розповсюдженні матеріалів порнографічного характеру. Обвинувачена просила затвердити угоду про визнання винуватості та беззастережно визнала себе винною у скоєнні зазначеного кримінального злочину.

Рішенням суду дівчину визнали винною у виготовленні та збуті зображень порнографічного характеру та призначили їй покарання у вигляді штрафу у розмірі 2 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 35 700 гривень.

Також з неї стягнуть на користь держави процесуальні витрати на проведення експертиз у сумі 9845 гривень.

Для довідки: OnlyFans — це платформа на основі підписки, яка спочатку була створена для публікації контенту виключно для дорослих. Тут створюють та розповсюджують фотографії, відео та текстові матеріали.

Платформа була запущена у 2016 році та набула величезної популярності. Деякі користувачі використовують цю платформу для продажу відверто сексуального контенту за гроші.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у центрі Києва дівчина без одягу засмагала на капоті "Тесли". Що змусило жінку поводитися настільки неадекватно — залишається загадкою. Можливо, вона перебувала під впливом наркотичних чи психотропних речовин, оскільки її поведінка не вкладається у рамки допустимого.